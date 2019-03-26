عمار النعيمي: الرياضة تُخفف العبء عن الموظفين

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالدعم اللامحدود والمتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لقطاع الرياضة والشباب، منوهاً بما تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من اهتمام ومساندة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية لمختلف أنواع الرياضات.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، عقب تتويجه فريق بلدية عجمان أول من أمس بلقب النسخة الأولى لبطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد حميد بن عبد العزيز بمركز كواترو، بنجاح البطولة مشدداً على ضرورة السعي لتخفيف العبء الوظيفي عن الموظفين من خلال الأنشطة الرياضية التي تخلق التعاون والتواصل بينهم، وأكد سموه أهمية ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ونشر روح المودة والإخاء والسمات الإيجابية بين موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.

إشادة

وأشاد سموه بجهود القائمين على البطولة لتنظيم الحدث وترسيخه كمناسبة اجتماعية ورياضية، مثمناً دور «الموارد البشرية المركزية» في عجمان ما يسهم في تعزيز الأسس السامية والنبيلة بين فئات المجتمع وتحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية. ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التهنئة إلى رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومديرها العام وموظفيها وأعضاء الفريق بالفوزباللقب داعياً الجميع للتحلي بالأخلاق الحميدة والتسامح. شهد حفل الختام الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، واللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وراشد عبد الرحمن السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية بحكومة عجمان، وعبد الرحمن النعيمي مدير عام بلدية عجمان، وخليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، وأحمد الفورة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وناصر الظفري المدير التنفيذي للنادي، ورائد الزعابي عضو مجلس إدارة «الهيئة ».

تكريم

وسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، كأس البطولة إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس نادي عجمان، وتوج لاعبي الفريق بالميداليات الذهبية فيما نال فريق شرطة عجمان الميداليات الفضية، والدفاع المدني الميداليات البرونزية.

وقام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يرافقه راشد عبدالرحمن السويدي بتكريم الفائزين واللاعبين المميزين والرعاة والمساهمين في إنجاح الحدث وهم يوسف الرئيسي من مجموعة الفطيم ولكزس للسيارات، الراعي الرسمي للبطولة، وخليفة المهيري مالك شركة الراسخون للعقارات، وعثمان فاروق، ممثل الشركة المصنعة للكرة الرسمية للبطولة.

وتم تكريم الحكام علي الشحي وسلطان الحمادي وأحمد عيسى درويش

وحصل فريق شرطة عجمان على النصيب الأكبر من الجوائز بحصول مبارك سالم على جائزة أفضل لاعب ،وعلي ربيع أفضل حارس ويوسف عبيد أفضل مدرب، وعدنان عبد الرحمن أفضل مدافع. ونال الشيخ أحمد بن سلطان النعيمي من البلدية جائزة أفضل إداري، وفارس المندوس من مصرف عجمان أفضل لاعب وسط، ونال حمد الدوسري لاعب الدفاع المدني جائزة نجم الجمهور ومعتصم ياسين لقب الهداف. ونال مصرف عجمان جائزة الفريق المثالي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، جائزة اللعب النظيف.

استثمار المواهب

هنا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، فريق البلدية لفوزه بلقب النسخة الأولى للبطولة، وأكد أهمية استثمار مواهب الموظفين في النشاطات الحركية والرياضية والترفيهية والترويحية والمجتمعية والتثقيفية.

وقدم الشيخ راشد النعيمي الشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لرعاية سموه البطولة وتشريفه الحفل الختامي، مشيداً بمبادرة الإدارة المركزية للموارد البشرية لحكومة عجمان في تنظيم الحدث.