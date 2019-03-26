الجزيرة يتخطى رينجرز في كأس زايد للناشئين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

افتتحت مساء أول من أمس دورة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 16 سنة، التي ينظمها نادي الوحدة في نسختها التاسعة عشرة بملاعب أكاديمية النادي بالشهامة، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 6 أندية هي الوحدة والجزيرة والعين ورينجرز الاسكتلندي وبارتيزان الصربي وجيلينا السلوفاكي.

وشهدت الجولة الافتتاحية 3 مباريات، وحقق الجزيرة انتصاراً مستحقاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب رينجرز الاسكتلندي، وفي المباراة الثانية خسر الوحدة من جلينا السلوفاكي بهدف، بينما شهدت المواجهة الثالثة التي جمعت بين العين وبارتيزان الصربي فوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء. وبذلك يتصدر الجزيرة البطولة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن بارتيزان الصربي وجلينا السلوفاكي، فيما يأتي الوحدة في المركز الرابع، ورينجرز الاسكتلندي في المركز الخامس، والعين السادس من دون رصيد.