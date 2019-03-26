الأرض تلعب ضد أصحابها

المصدر: Ⅶ الفجيرة: محمد فضل- الفجيرة - البيان الرياضي

سيطرت ظاهرة عناد الأرض، على الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» في وقت بات فيه خورفكان على بعد فوزين من التأهل إلى دوري المحترفين، الذي بدأت ملامح الصاعدين إليه في الظهور.

وعلى الرغم من بقاء 5 جولات على عمر المسابقة لكن ما يقدمه خورفكان متصدر جدول الترتيب حتى الآن من ثبات في المستوى ونتائج جيدة تشير معطياتها إلى أن الفريق الذي يشرف على تدريبه الخبير العراقي عبد الوهاب عبد القادر صاحب إنجاز موسم 2007-2008 مع النادي ذاته، الذي كان يطلق عليه «الخليج» بعد أن قاده العراقي للتأهل والمشاركة في النسخة الأولى من دوري المحترفين تحت هذا المسمى، ويبدو أن عبد القادر في طريقه لتكرار السيناريو ذاته خصوصاً إذا سار على ذات النهج والأداء في المباريات الخمس المقبلة، وإذا قدر لأبناء الخور تحقيق فوزين فقط خلال المباريات الخمس المتبقية فسيضمن أبناء الخور تواجدهم وبشكل كبير مع كبار الأضواء والشهرة.

عناد الأرض

لم تستفد 5 فرق من عاملي الأرض والجمهور بعد أن سلمت أربعة منها النقاط الثلاث «كاملة» للفرق الزائرة وتمكنت أندية خورفكان والعربي والتعاون ودبا الحصن من العودة إلى الديار بالعلامة الكاملة في الوقت الذي تعادل فيه مسافي على ملعبه أمام الذيد ليخسر هو الآخر نقطتين كان في أشد الحاجة إليهما وذلك للإبقاء على حظوظه بالاقتراب أكثر من فرق المربع الذهبي، ويعتبر خورفكان أكبر المستفيدين من نتائج هذه الجولة بعد أن قام أبناء الخور ومدربهم العراقي عبد القادر بخدمة أنفسهم أولاً بالتفوق على منافسهم المباشر العروبة في عقر الدار ليوسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه الحمرية إلى أربع نقاط، حيث عزز خورفكان صدارته برصيد 29 نقطة يليه الحمرية بـ25 نقطة بعد أن سقط في فخ الهزيمة أمام ابن عمه دبا الحصن والذي اعتلى بدوره المركز الرابع محولاً إعصار حتا خامساً وإن كان الفريقان متساويين في النقاط بـ«22 نقطة» لكن فارق الأهداف يرجح كفة الحصن.

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تراجعت نسبة الأهداف كثيراً عكس ما كان في الأسابيع الماضية ولم يتمكن لاعبو الفرق العشرة من تسجيل سوى 8 أهداف فقط حيث كان أسلوب اللعب الدفاعي هو الطاغي وانتهت ثلاث مباريات بنتيجة واحدة هي الفوز بهدف دون رد، وذلك خلال لقاء العروبة وخورفكان وكذلك مباراة حتا ضد العربي وأيضاً استمرت ذات النتيجة بملعب مصفوت الخاسر أمام التعاون فيما فاز دبا الحصن على الحمرية بهدفين مقابل هدف، وتعادل مسافي أمام الذيد.

وارتفعت حصيلة البطاقات الصفراء إلى 23 في الوقت الذي غابت فيه البطاقات الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي.

رفض الهدايا

وفوت العروبة فرصة اعتلاء الصدارة رافضاً كل الهدايا التي جاءته قبل يوم من مباراته أمام الخور والتي خسرها بهدف ليحافظ العروبة على مركزه الثالث بـ 24 نقطة، كما فشل حتا في استعادة عافيته وخسر للأسبوع الثاني على التوالي على ملعبه هذه المرة أمام العربي القيواني بهدف لتضع هزيمة الإعصار الثانية توالياً علامات استفهام حول قدرة الفريق في اللحاق بركب الصدارة، كما واصل التعاون الانتفاضة بفضل هدافه التونسي محمد بن حمودة، الذي سجل هدف الفوز الوحيد في مرمى فريقه السابق مصفوت ولم يحتفل اللاعب بهذا الهدف احتراماً للفترة التي قضاها مع فريق مصفوت.

ويأتي في المركز السادس مسافي بـ 19 نقطة يليه العربي بـ 13 ثم الذيد ثامناً بـ 12 نقطة والتعاون التاسع بعشر نقاط وأخيراً مصفوت بخمس نقاط.

ويبدو أن الجولات الخمس المتبقية من عمر المسابقة ستكون على سطح صفيح ساخن وسيكون الخطأ ممنوعاً على كل الفرق الطامحة لخطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

تصريحات التحدي تلهب أجواء الهواة

ألهبت التصريحات الساخنة لقيادات أندية دوري الدرجة الأولى الأجواء الباردة هذه الأيام حيث تباينت ردود الأفعال ما بين سعيد بانتصارات فريقه وحزين للخسارة، وأكد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان متصدر المسابقة أن أبناء الخور استطاعوا أن يحصلوا على أغلى ثلاث نقاط وذلك بعد الفوز المثير على العروبة مشيراً إلى أن فريقه لم يضمن بعد إحدى بطاقتي الصعود في ظل تبقي خمسة جولات على نهاية المسابقة لافتاً إلى أن التركيز يجب أن يكون حاضراً في المباريات المقبلة اعتباراً من مواجهة مسافي على ملعبنا يوم السبت المقبل داعياً اللاعبين إلى ضرورة تأجيل أفراح الفوز على العروبة وأن يكون الأداء بذات المستوى أمام مسافي .

اعتذار

بدوره عزا محمد عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي لنادي العروبة خسارة فريقه للحظ الذي عاند فريقه في عديد من الفرص التي لاحت للاعبين طوال الشوطين مقدماً اعتذاره لجماهير النادي التي وقفت خلف الفريق بملعب العروبة، وكنا نتمنى أن نهديها الفوز لكن ذلك لم يحدث ونعدها بالتعويض في قادم المباريات منوهاً إلى أن العروبة لن يسلم الراية وهدفه التواجد مع الكبار خلال الموسم المقبل وسنعمل ما بوسعنا من أجل تحقيق ذلك الحلم وعلى اللاعبين تصحيح الأخطاء قبيل مباراة التعاون المنتشي بانتصاراته في الجولات الأخيرة .

تقليل

من جانبه قلل جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية من هزيمة فريقه أمام دبا الحصن مشيراً إلى أن الحمرية لا يزال في مركز الوصافة ولكن على اللاعبين بذل مزيد من الجهد وتعويض الجماهير خلال لقاء الذيد المقبل وقال راضون عن أداء الفريق حتى الآن وأتمنى أن يعود الحمرية من ملعب الذيد بالعلامة الكاملة مع كامل احترامنا لأبناء العمومة داعياً جماهير الفريق إلى ضرورة التواجد وبكثافة خلال المواجهة المقبلة.

وأشاد عبدالعزيز منقوش المدير التنفيذي لنادي التعاون بالنتائج الأخيرة التي حققها فريقه بعد أن حقق انتصارين متواليين على كل من حتا ومصفوت لافتاً للنقلة التي أحدثها المدرب التونسي طارق الحضيري فور التعاقد معه خلفاً للمدرب الوطني محمد الرئيسي الذي اعتذر عن عدم إكمال المهمة وقال منقوش فريقنا في الطريق الصحيح، ونوه بأن الأجواء الحالية بنادي التعاون تحفز على تحقيق مزيد من الانتصارات وسيكون هدفنا الحصول على مركز متقدم خلال الموسم الحالي ومن بعدها سيكون لكل حادث حديث في قادم المواسم .

جمهور خورفكان فاكهة المدرجات

ضربت جماهير خورفكان «فاكهة المدرجات» أروع الأمثال بعد أن جاءت بدفوفها وطبولها لملعب العروبة وظلت طوال زمن المباراة تشجع وتؤازر اللاعبين وتحفزهم على تحقيق الفوز.

وتحقق الفوز بعد مرور ساعة من زمن المباراة أمام العروبة، بعد أن سجل المحترف البرازيلي رودريغو سيلفا هدف الانتصار الغالي لتفرح جماهير خورفكان كما لم تفرح من قبل، خصوصاً وأن الفوز جاء على المنافس الأول فريق العروبة والذي فاز بذات النتيجة خلال مواجهة الذهاب بهدف الغائب ياسين الصالحي.

وحظيت مباراة القمة بين العروبة وخورفكان باهتمام إداري كبير، حيث تواجد أقطاب نادي خورفكان القدامى على رأسهم محمد بن جولون رئيس اللجنة الرياضية بنادي «الخليج» سابقاً كما حضر عدد من قيادات نادي الفجيرة وأيضاً شكل جمعة حمدان العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة حضوراً أنيقاً بالمقصورة الرئيسة لنادي العروبة.

ماركوس يكتفي بالصمت

لم تكن جماهير الحمرية راضية عن مستوى البرازيلي ماركوس هداف الموسم الماضي، ومنذ عودته إلى صفوف الفريق خلال فترة القيد الشتوي الحالية، لم يمارس اللاعب هوايته واكتفى بالصمت في مواجهة الشباك . ويتصدر الروماني ميهاي ألكسندر محترف العربي قائمة الهدافين بـ 11 هدفاً، فيما يتصدر محمد المسماري لاعب الحمرية ، قائمة المواطنين بخمسة أهداف. الفجيرة - البيان الرياضي