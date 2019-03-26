نجوم أرسنال والنصر يصنعون الفرحة في مركز راشد

المصدر: Ⅶ دبي-عدنان الغربي

صنع عدد من نجوم نادي أرسنال ونادي النصر، الفرحة بين طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم أثناء زيارتهم لهم صباح أمس، وذلك قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن احتفالية تدشين استاد آل مكتوم في حلته الجديدة.

ضمّ وفد الفريقين أسماء لامعة في كرة القدم العالمية والمحلية، حيث ضمت قائمة نجوم المدفعجية كلاً من حارس المرمى المخضرم بيتر تشيك، واللاعب داني ويلبك، وهيكتور بيلرين، وروب هولدنغ، فيما ضمّ وفد النصر مدرب الفريق الأول الإسباني بينات سان خوسيه، ومواطنه الفارو نيغريدو، وسعيد سويدان، ومحمد إبراهيم، والتشيلي روني فرناندز.

واستقبلت مريم عثمان مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، الضيوف وجالت بهم في أقسام المركز وفصوله وقدمت لهم شرحاً عن خدماته العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو 230 طالباً وطالبةً من 42 جنسية بحضور أحمد هاشم خوري مؤسس المركز وسلطان صقر السويدي عضو مجلس الإدارة، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس شركة النصر للاستثمار وممثلي مجلس الأعمال البريطاني.

مشاركة

وقام الضيوف بمشاركة الطلبة مهاراتهم في الرسم واللعب وخاضوا معهم مباراة رمزية وشاركوا في صناعة بيتزا امتدت لأمتار في ساحة المركز، كما قدمت فرقة نجوم راشد المسرحية استعراضها الذي تلته فرقة اليولة حيث شارك الضيوف الطلبة هذه الفقرة الترفيهية، ثم انتقل الضيوف إلى مجلس تراث الإمارات الذي أنشأه المركز مؤخراً ويهدف إلى تعميق وعي الطلبة بتاريخ وجغرافيا الدولة وثقافتها وعاداتها وموروثها الحضاري.

في ختام الزيارة تم تقديم درع راشد الخاصة بعام التسامح للضيوف الذين أهدوا المركز قمصانهم التي تحمل تواقيعهم للاحتفاظ بها في لوحة تحمل اسم اللاعب على جدارية ضيوف المركز.

إشادة

من جانبه، أشاد أحمد هاشم خوري نائب رئيس شركة ونادي النصر بهذه الخطوة الإنسانية الفريدة من نوعها، حيث حرص فريق نادي أرسنال والقائمين عليه على زيارة مركز راشد بطلب مباشر منهم وإدراجه ضمن برنامج تواجدهم بالدولة، كما حرصنا على حضور فريقنا نادي النصر الإماراتي أيضاً في هذه الزيارة فكانت أجواء رائعة أضافت بسمة إلى وجوه أصحاب الهمم بالمركز، وأضاف: نشكر هذه الخطوة كما نتمنى أن تشجع أقرانهم من الأندية والمشاهير على زيارة مثل هذه المراكز لتشجيعهم على عملهم الإنساني.

بدوره، صرح سلطان صقر السويدي أن زيارة النجوم إلى المركز تترجم الرسالة الحقيقية للرياضة، وقال: عشنا لحظات رائعة في إطار الإنسانية شارك فيها نجوم عالميون طلبة المركز، ونحن سعداء بهذه الزيارة التي صنعت الفرحة بينهم، وهذه رسالة الرياضة التي تدعو إلى الحب والعيش في وئام بعيداً عن الأنانية، وأعتقد أنه عندما يعي الرياضي واجبه الإنساني فإنه سينظر إلى الحياة من زاوية مختلفة وينضبط في تدريباته.

من جهتها، أكدت مريم عثمان أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من الرياضة، موضحة أن زيارة النجوم صنعت الفرحة بين طلبة المركز وهي رسالة جميلة تعزز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع.

كما شكرت مريم عثمان القائمين على تنظيم هذه الزيارة وأشادت بهذا التجمع الرياضي الإنساني في عام التسامح الذي يحث على المحبة والتآخي بين الشعوب، وأوضحت أن مثل هذه المبادرات هي بمثابة تكريم لدور العاملين في هذا المجال الإنساني ودعم للجهود التي نسعى لتطويرها دائماً لما فيه الخير والفائدة لطلابنا وأطفالنا من أصحاب الهمم.