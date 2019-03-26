الوحدة يفتقد ليوناردو وعبد الهادي أمام الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

يفتقد فريق الوحدة جهود الثنائي ليوناردو وناصر عبد الهادي في مواجهة الإمارات المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد آل نهيان ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويغيب ليوناردو للإيقاف بالبطاقة الحمراء التي ناها في مباراة شباب الأهلي في نهائي الكأس، كما يغيب ناصر عبد الهادي للإيقاف للإنذار الثالث.

ومن المنتظر أن ينضم إلى الفريق غداً سداسي المنتخب الأولمبي محمد الشامسي وأحمد راشد وخالد إبراهيم ومنصور الحربي وطحنون الزعابي وأحمد راشد، عقب انتهاء مشاركة الأبيض في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة.