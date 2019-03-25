الانضباط توقف داسيلفا الوحدة مباراتين وتغرمه 30 ألف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

أوقفت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، لاعب الوحدة رينالدو داسيلفا مباراتين وتغريمه 39 ألف درهم لدفعه حكم مباراة فريقه أمام شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي والتلفظ بألفاظ نابيه عليه.

واشار المستشار حمدان الزيودي المتحدث الرسمي للجنة الانضباط بان اللجنة نظرت في تقرير مباراة الحمرية مع دبا الحصن في دوري الأولي وقررت إيقاف حميد الشامسي مشرف الحمرية ويوسف المنصوري مدرب حراس المرمي 4 مباريات وتغريم كل منهما 8 الآف درهم بسبب دخولهم أرض الملعب ومحاولة الاعتداء على حكم لمباراة والتلفظ بألفاظ نبيه عليه، كما أوقفت لاعب الحمرية مايد علي حميد 3 مباريات وتغريمه 6 الآف درهم لمحاولته الاعتداء علي طاقم التحكيم في نهاية المباراة، وتوجيه لفت نظر إلى نادي الحمرية كونها المرة الأولي، بسبب تلفظ جماهيره تجاه التحكيم.