هيئة الرياضة تباشر الإجراءات التقييمية للمنشآت الرياضية

المصدر: دبي-البيان الرياضي

باشرت الهيئة العامة للرياضة بالتحرك لتفقد المنشآت الرياضية، امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحفاظاً على أمن وسلامة أبنائها.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع جهات الاختصاص لتشكيل فرق العمل الخاصة بهذا الشأن.

وقال سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بأن الهيئة انطلقت للعمل مباشرة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث إن هذا يعد أمر تكليف مباشرا بالتحرك وتطبيق كل معايير الأمن والسلامة، مؤكداً على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الأمر حفاظاً على أرواح الرياضيين وسلامة أبنائنا وتجنباً لتكرار ما حدث.

وأفاد عبدالغفار أن الفريق المكلف من الهيئة في اجتماعات وزيارات مستمرة بدأت منذ التوجيه السامي.. وزارت صباح اليوم ملاعب اتحاد الإمارات لكرة القدم وذلك للوقوف على حيثيات الواقعة والاستيضاح بشأن عدم توفير وتطبيق الصيانة ومعايير الأمن والسلامة في منشآت الاتحاد.

كما توجه الفريق بقيادة الأمين العام إلى مستشفى راشد في دبي لزيارة اللاعب أحمد ربيع والاطمئنان على صحته.