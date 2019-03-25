نجوم أرسنال في مركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني



زار وفد من نجوم نادي أرسنال ونادي النصر مركز راشد لأصحاب الهمم بحضور أحمد هاشم خوري مؤسس المركز وسلطان صقر السويدي عضو مجلس الإدارة، وممثلي مجلس الاعمال البريطاني ، حيث استقبلت السيدة مريم عثمان النجوم الضيوف وجالت بهم أقسام المركز وفصوله وقدمت لهم شرحا عن خدماته العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها نحو ٢٣٠ طالب وطالبة من ٤٢ جنسية.

وضم وفد أرسنال حارس المرمى بيتر تشيك ، واللاعب داني ويلبك، هيكتور بيلرين ، وروب هولدنج. وضم وفد نادي النصر الرياضي اللاعب سعيد سويدان، محمد ابراهيمن روني فرناندز والفارو نيغريدو.

وقام الضيوف بمشاركة الطلبة مهاراتهم في الرسم واللعب وخاضوا معهم مباراة رمزية، كما شاركوا في صناعة بيتزا امتدت لأمتار في ساحة المركز، وقدمت فرقة نجوم راشد المسرحية استعراضاً تلاه عرض لفرقة اليولة حيث شارك الضيوف الطلبة هذه الفقرة الترفيهية، ثم انتقل الضيوف الى مجلس تراث الإمارات الذي أنشأه المركز مؤخرا بهدف تعميق وعي الطلبة

بتاريخ وجغرافيا الدولة وثقافتها وعاداتها وموروثها الحضاري. وفي ختام الزيارة قدم المركز درع راشد الخاص بعام التسامح للضيوف الذين أهدوا المركز قمصانهم التي تحمل تواقيعهم للاحتفاظ بها في لوحة تحمل اسم اللاعب على جدارية ضيوف المركز.

وبهذا الشأن اشاد نائب رئيس شركة ونادي النصر بهذه الخطوة الانسانية الفريدة من نوعها حيث حرص فريق نادي ارسنال والقائمين عليه على زيارة مركز راشد بطلب مباشر منهم ودرجه ضمن برنامج تواجدهم بالدولة كما حرصنا على حضور فريقنا نادي النصر الاماراتي ايضاً في هذه الزيارة فكانت اجواء رائعة اضافت بسمة على وجوه طلاب المركز

ونشكر هذه الخطوة كما نتمنى ان تشجع أقرانهم من الأندية والمشاهير بزيارة مثل هذه المراكز لتشجيعهم على العمل الإنساني.

كما شكرت السيدة مريم عثمان القائمين على تنظيم هذه الزيارة واشادت بهذا التجمع الرياضي الانساني في عام التسامح الذي يحث على المحبة والتأخي بين الشعوب وعلقت ان مثل هذه المبادرات هي بمثابة تكريم لدور العاملين في هذا المجال الانساني ودعماً للجهود التي نسعى لتطويرها دائما لما فيه الخير والفائدة لطلابنا واطفالنا من اصحاب الهمم.