شباب الأهلي وخورفكان في نهائي كأس الإمارات للصالات اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي شباب الأهلي بطل النسخة العاشرة من كأس الصالات مع فريق خورفكان في السابعة من مساء اليوم ( الاثنين) على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء في نهائي النسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات.

وأكد عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة ومشرف المسابقات، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بحفل نهائي كأس الإمارات على ملعب صالة كلباء التي تزينت لاستقبال مسك الختام، متمنيا للفريقين تقديم مباراة تليق بسمعة ومستوى اللعبة.

تأهل فريق نادي خورفكان إلى النهائي بعد أن أقصى الظفرة ودبا الحصن من الدور الأول وفاز على مليحة في ذهاب نصف النهائي 7- 0 ثم خسر في الإياب 4-1 فيما تأهل فريق نادي شباب الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز في جميع مبارياته بالبطولة، مواصلا لسلسلة انتصاراته بالموسم.

يقود خورفكان المدرب أنور الحمادي ومساعده محمد سعيد وتضم تشكيلته الهداف عمر النقبي وهيثم الشاعر وعلي زايد وخالد الشوكة ومحمد بيرومي وشادي محمد ويفقد الفريق جهود أفضل لاعب بالفريق وهو سعود خالد بداعي العمل الوظيفي ويعد شباب الأهلي من الفرق المتطورة بعد أن نجح في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد مطلع الموسم الحالي وحل وصيفاً للبطولة الأولى بعد الخسارة من الظفرة في النهائي وتأهل للبلاي أوف ثالثاً في الترتيب العام ونجح في الفوز ببطولة الدوري العام عن جدارة للمرة الثانية في مسيرة الفرسان وواصل تألقه في كأس الإمارات ووصل إلى النهائي من دون معاناة.