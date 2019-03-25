الجزيرة ينتظر التقرير الطبي لإصابة أحمد ربيع

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تنتظر إدارة نادي الجزيرة التقرير الطبي الخاص بإصابة اللاعب الشاب أحمد ربيع على إثر تعرضه لارتطام قوي للرأس في عمود إنارة في الملعب2 بمقر اتحاد الكرة بدبي، ونقل على إثره إلى مستشفى راشد، خلال مباراة فريقه مع الإمارات الودية الخميس الماضي، والتي ألغيت عقب سقوط اللاعب متأثراً بارتطام شديد، وخضع ربيع لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية، على إثرها سوف يرفع التقرير الطبي النهائي، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة لحالته الصحية.

وكان الجزيرة قد أصدر بياناً عبر موقعه الرسمي طمأن فيه الجماهير على الحالة الصحية لربيع، ووصف حالته بالمستقرة، ومؤكداً أنه يتلقى أفضل رعاية صحية.

تحضيرات

في السياق نفسه يكثف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، من استعداداته للمواجهة القوية والتي تجمعه مع الشارقة متصدر الدوري على ملعب الأخير، 29 الجاري، في الجولة 18، وتأكد غياب الثنائي أحمد ربيع للإصابة، ولاعب الارتكاز محمد جمال التي تمتد إصابته إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب عبدالله رمضان للإيقاف.

وكان الجزيرة قد خاض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الأولى مع الفجيرة وانتهت بفوز الأخير 2- 1، والثانية أمام الإمارات ولم تكتمل لإصابة أحمد ربيع، ويتوقع أن يدفع مدرب الفريق الهولندي داميان هيرتوغ بالوجوه الشابة لتعويض الغيابات.