الأبيض يختبر الشباب أمام سوريا

المصدر: دبي - العوضي النمر

يختتم منتخبنا الوطني تدريباته مساء اليوم في العاصمة أبوظبي، استعداداً لمواجهة نظيره السوري في السادسة إلا ربعاً من مساء غد على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في ختام التجمع المحلي الحالي، الذي يأتي في بداية الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن على التشكيلة التي ستخوض اللقاء.

وكان الأبيض قد خاض وديته الأولى يوم الخميس الماضي أمام الأخضر السعودي، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل للمنتخب بندر الأحبابي وعلي مبخوت، ما ساهم في رفع معنويات اللاعبين وزيادة الثقة بأنفسهم بعد الأحداث التي صاحبت المشاركة في نهائيات كأس آسيا الأخيرة.

وسيواصل المدرب الوطني سليم عبدالرحمن منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة المتواجدة في قائمة الفريق، لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك القوي .

فرصة

وسنحت الفرصة للعديد من العناصر الشابة في التجربة السعودية مثل سهيل النوبي وعبدالله النقبي وعبدالله غانم وشاهين عبدالرحمن وسالم راشد وسلطان برغش، وظهر انسجامهم مع زملائهم اللاعبين القدامى من أصحاب الخبرة مثل حبيب الفردان وعلي مبخوت وخالد عيسى وإسماعيل الحمادي، وسيواصل المدرب منحهم الفرصة في تجربة غد.

ومن المنتظر أن يتم الدفع كذلك بلاعب الوصل علي سالمين بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة الخفيفة التي منعته من اللعب في مباراة السعودية، فيما يواصل محمد العكبري غيابه عن التشكيلة بسب الإصابة التي لحقت به وإصراره على العلاج مع المنتخب والتواجد مع زملائه خلال المعسكر في روح جديدة تحسب له.

وصول المنتخب السوري

ووصلت إلى العاصمة أبوظبي بعثة المنتخب السوري، وسيؤدي الفريق مراناً اليوم على استاد محمد بن زايد الذي يستضيف اللقاء، وخلت القائمة من عمر خريبين لاعب بيراميدز المصري، وعمر السومة لاعب الأهلي السعودي.

متابعة مارفيك

ويحرص المدير الفني الجديد مارفيك على متابعة الأبيض خلال تواجده في معسكر أبوظبي بعد أن تم التعاقد معه لتدريب الفريق خلال السنوات المقبلة، حيث يحرص على التعرف إلى اللاعبين وتكوين فكرة عامة عن مستواهم، وإمكاناتهم الفنية والبدنية، من أجل أن يبدأ العمل مع الفريق بصورة جيدة، ويوجد نقاش شبه يومي بين الجهاز المعاون للمدرب ومدرب المنتخب الحالي سليم عبدالرحمن من أجل التعرف إلى الفريق واللاعبين وتكوين صورة جيدة عن كافة أمور الفريق، تساعد الجهاز الفني الجديد على العمل بشكل جيد مع بداية العمل الميداني له مع الفريق.

كما سيقوم المدرب والجهاز المعاون له بمتابعة مباريات الدوري ومباريات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، تمهيداً لاختيار أول قائمة للمنتخب قبل التجمع الثاني في شهر يوليو المقبل، بعد نهاية الموسم الجاري.

متابعة

يحرص عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات على متابعة الأبيض خلال تدريباته والتواجد شبه اليومي مع الفريق من أجل تذليل الصعاب ، ويبذل الجنيبي جهداً كبيراً من أجل إعادة ترتيب أوراق المنتخبات الوطنية بما يتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة.