تقنية «نظرة من موقع اللاعب» تظهر في نهائي الكأس للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نجحت لجنة دوري المحترفين، في تنظيم كرنفال احتفالي في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم بين شباب الأهلي والوحدة، والتي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، وقدمت خدمات جديدة، على رأسها «نظرة من موقع اللاعب»، وهي تقنية جديدة، تطبق لأول مرة في الوطن العربي، بالتعاون مع شركة سبونيكس المتخصصة في تكنولوجيا البث الرياضي.

وهي عبارة عن لقطات مميزة، تصور رؤية الملعب من موقع اللاعب، لتكون مباراة النهائي الأولى التي تستخدم هذه التقنية، واستخدمت اللجنة تقنيات جديدة، منها تقنية «الواقع المعزز»، التي قدمت إحصاءات وأرقاماً مميزة خلال البث التلفزيوني للمباراة، بجانب خدمة الرصد الحراري لحركة اللاعبين، بحيث تظهر إحصاءات اللاعبين على الهواء مباشرة، وتقنية مقعد الواقع الافتراضي، التي تمكن المتابع من مشاهدة لقطات من عدة زوايا، عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي، وتم تفعيل «خدمة هتاف» التي يوفرها استاد هزاع بن زايد، لإشراك المكفوفين في متابعة الحدث، عبر سماعة خاصة.

ونظمت لجنة المحترفين، فعاليات عدة في منطقة المشجعين،وقدمت هدايا للأمهات ،وقدم ركن مصرف أبوظبي الإسلامي، شريك اللجنة الرسمي، جوائز إلكترونية لعدد من المشجعين.