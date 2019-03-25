«الهيئة» ترفع مسودة القانون الرياضي إلى وزارة العدل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه الأول في العام الحالي برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي إعادة تشكيل مجلس إدارة اللجنة الوطنية للمنشطات برئاسة الدكتورة ريمه محمد الحوسني وعضوية كل من مطر علي النيادي وفيصل خليل حاجي وأسماء أحمد النعيمي ودانيا سعيد المهيري. واطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات سير عمل مسودة قانون الرياضة، حيث سيتم عرضها أمام إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لإبداء ملاحظاتها عليها.

وتقرر تأجيل إشهار رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم لمزيد من الدراسة والبحث، وتم تشكيل لجنة الدليل النموذجي لصياغة الأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية من أجل تعميمه على الاتحادات الرياضية برئاسة عبدالعزيز النومان عضو مجلس إدارة الهيئة، وتضم كلاً من عيسى هلال وشريف العوضي أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة والمستشار بدر الحمادي، والدكتور محمد فضل الله والخبير ناصر غريب من الهيئة.

ويأتي تشكيل اللجنة انطلاقاً من سعي الهيئة لتيسير مهمة الجهات الرياضية في صياغة أنظمتها الأساسية وفق أفضل الممارسات الدولية والقارية والوطنية، وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به الهيئة في تنمية وتطوير الجهات الرياضية وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لها والارتقاء بها، بالإضافة إلى العمل على مراجعة صياغة اتفاقية الإدارة بالأهداف بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية، بهدف تطوير الشراكة مع الاتحادات الرياضية وتعزيز مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة، بالإضافة إلى خلق مناخ رياضي يطور أساليب العمل ويعمل على تطوير نتائج المنتخبات الرياضية.

تهنئة

ورفع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في بداية الاجتماع التهنئة إلى القيادة الرشيدة بالنجاح التنظيمي للأولمبياد الخاص الذي استضافته الدولة، والشكر على الدعم اللا محدود للحدث الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الإمارات الرياضية عالمياً، مشيدين ومقدرين جهود الجهات الداعمة والراعية واللجنة المنظمة التي عملت وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يعكس ويؤكد مكانة الدولة ورياضتها وأهدافها السامية في شتى الجوانب والمجالات، وأشاد المجلس بدور الجماهير التي حضرت وساندت وسطرت أجمل نماذج التسامح والتعايش والتناغم على أرض زايد الخير وتم توجيه الشكر إلى جميع الشركاء والمشاركين.

مناقشة

وناقش المجلس موضوع ازدواجية المناصب وتضارب المصالح، وأكد على استمرار العمل بالقرار 44 لعام 2018 وإلزام كافة الاتحادات الرياضية بالعمل بهذا التعميم دون استثناء.

اعتمدت الأمانة العامة للهيئة الاستراتيجية الرياضية بالدولة، ووجهت برفعها إلى مجلس الوزراء، وتم الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية لصندوق الإمارات لدعم ورعاية المواهب الرياضية، وماهية الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية وكيفية سير العمل والتعامل مع أهداف ومعطيات الصندوق.

مبادرات

استعرض المجلس آخر مستجدات مبادرات المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بعد عقد عدة اجتماعات بتوجيهات من الأمانة حول تطوير العمل الرياضي بين الدولتين، حيث اطلعت على تقارير خاصة في رياضة البولو ورياضة المرأة ورياضة الدراجات، وتم تشكيل لجنة الاستثمار والتسويق المشترك بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قامت بوضع آلية تطويرية لهذا الجانب.