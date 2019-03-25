50 فريقاً في بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، عن إطلاق بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم، أكبر بطولة رياضية مجتمعية، يتم تنظيمها في الدولة، بمشاركة 50 فريقاً، من بينهم نجوم جيل 90، وتقام في 5 مدن بمنطقة الظفرة، وهي السلع، غياثي، دلما، المرفأ، بجانب مدينة زايد، التي تحتضن المباريات النهائية على ملعب استاد حمدان بن زايد، الملعب الرئيس لنادي الظفرة، وتنطلق مرحلة التصفيات في الأسبوع الأول من أبريل، المقبل على أن تقام النهائيات في استاد حمدان بن زايد مع بداية شهر رمضان.

وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي في أبوظبي أمس، عن تفاصيل وشعار البطولة، وإطلاق موقع رسمي خاص بها، حضر المؤتمر عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، ورعاة البطولة.

وتقدم خليفة مطر الطنيجي مدير البطولة، نيابة عن سلطان خلفان الرميثي رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على موافقته أن تحمل البطولة اسم سموه، مشيراً إلى أن منطقة الظفرة شهدت، بتوجيهات ودعم سموه، تطوراً كبيراً وملحوظاً في كافة المجالات، وقال: البطولة تدعم إحياء النشاط الرياضي، وتسهم في اكتشاف العديد من المواهب، وستشهد السنوات المقبلة، إضافة العديد من الألعاب، لتلبي البطولة احتياجات الجميع.

وتقدم عارف العواني بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على دعمه المستمر للرياضة والرياضيين، ذاكراً أن سموه يدعم كافة الأنشطة، مثل الرياضات البحرية وطواف الدراجات، وغيرهما، مؤكداً أن المنافسات تدعم السياحة الرياضية، وتقدم مواهب جديدة، مع تحقيق العديد من المكاسب المجتمعية والصحية.

ووجّه صالح بن جذلان المزروعي، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وديوان سموه، على إقامة البطولة، وأكد أن اللجنة العليا المنظمة، تبذل مجهودات كبيرة حتى تخرج البطولة في أفضل صورة، مشيراً إلى أن نادي الظفرة، الشريك الرسمي بالبطولة، سيكون أكبر المستفيدين، من خلال اكتشاف مواهب صغيرة السن.

جيل 90

وأكد فهد خميس لاعب منتخبنا الوطني السابق، أنه وزملاءه من جيل 90، يفتخرون بالمشاركة في البطولة، ذاكراً أن الرياضة الإماراتية، وخاصة كرة القدم، تدين بالكثير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، متمنياً أن تحقق البطولة النجاح.

‫ جوائز‬‬‬

كشفت اللجنة العليا عن تقديم كأس البطولة وميداليات ذهبية وجائزة بقيمة 100 درهم وسيارة للفريق البطل، وميداليات فضية وجائزة مالية 70 ألف درهم وسيارة لصاحب المركز الثاني، مع تقديم جوائز عينية ومادية لنجوم البطولة، إضافة إلى 30 جائزة تقدم على سحوبات الجماهير.