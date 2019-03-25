أحمد بن سعيد: المباراة الودية تعكس مكانة دبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

عبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن سعادته بلقاء فريق أرسنال خلال زيارته قصر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر.

وكتب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على حسابه بتويتر قائلاً: قابلت فريق أرسنال خلال زيارته سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أحد الأندية الأكثر شهرة في العالم.

وأضاف: زيارة الفريق إلى دبي للعب مباراة ودية مع نادي النصر وافتتاح استاد آل مكتوم تعكس مكانة دبي كمركز رياضي عالمي ومركز للأحداث الرياضية الكبرى.