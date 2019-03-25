أبو الشوارب: توجيهات سموه نبراس للعمل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدّم عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، على دعمه لإدارة النادي، مشيراً إلى أن العميد سيعيد خلال مباراته المرتقبة أمام أرسنال كتابة التاريخ بوصفه عميداً لأندية الإمارات، الذي ظل قبلة لمعظم الأندية العالمية والأوروبية التي حضرت إلى الإمارات ودبي وتبارت معه، مثمناً استقبال ودعم سمو رئيس النادي لبعثة أرسنال وإدارة نادي النصر، مؤكداً أن توجيهات سموه تمثل نبراساً للعمل.

وأشار أبو الشوارب إلى أن اللعب أمام أرسنال يُعدّ في حد ذاته بطولة بغض النظر عن كونها مواجهة ودية، وكشف عن مخاطبة النادي اتحاد الكرة بشأن مشاركة لاعبي «العميد» ضمن صفوف المنتخب في المباراة التي تمثل ذكرى خاصة وحدثاً تاريخياً، وذكر أن الإدارة سعت في الوقت ذاته لمخاطبة عدد من أندية دوري الخليج العربي بشأن مشاركة بعض من نجومها في المباراة.