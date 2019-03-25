خوري: مطر الطاير على مسافـة واحدة من كل الأندية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أشاد أحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، للعميد وللقطاع الرياضي في دولة الإمارات، مشيراً إلى بيع نحو 9 آلاف تذكرة من المقاعد المخصصة للجمهور لمباراة النصر وأرسنال المقررة غداً ضمن احتفالية تدشين استاد آل مكتوم، وقال في تصريحات صحافية: سعداء بالأصداء الإعلامية الكبيرة للحدث والاهتمام المتعاظم من الجمهور وأتوقع بيع كافة التذاكر المخصصة للجمهور خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشف خوري عن عودة أرسنال العام المقبل ليكون منافس النصر في بطولة «كأس حمدان بن راشد للتحدي» وأنه من المقرر برمجة الحدث خلال فترة التوقف الشتوي للدوري الانجليزي في موسم 2019 - 2020، مشيراً إلى تحويل ملف البطولة المرتقبة لشركة كرة القدم بالنادي برئاسة عبدالرحمن أبو الشوارب، بشأن الترتيبات للبطولة والبدء منذ الآن في العمل على إنجاحها بالشكل المطلوب، وذكر أن الباب سيكون مفتوحاً أمام مشاركة واستقطاب فريق ثالث.

ولفت إلى أن مباراة الغد للنصر أمام أرسنال في افتتاح استاد آل مكتوم ستشهد تواجد عدد من نجوم الكرة العربية أمثال جاسم يعقوب، وأحمد الطربلسي (الكويت)، وسامي الجابر قائد ونجم الكرة السعودية السابق، لافتاً إلى فتح إدارة النادي قنوات تعاون مع أرسنال الانجليزي في المجالين الفني والإداري.

وأكد خوري أن تواجد مطر الطاير خلال حفل الاستقبال لنادي أرسنال الانجليزي أمس جاء بوصفه نائباً لرئيس مجلس دبي الرياضي، وقال: رداً على تساؤلات البعض، نؤكد أن مطر الطاير على مسافة واحدة من كل أندية دبي وحضوره لحفل الاستقبال ممثلاً للمجلس وهو يحرص على معاملة النصر كغيره من أندية الإمارة، والانتماء والولاء للنادي هو أمر شخصي.