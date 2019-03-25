حمدان بن راشد: «النصر» سبّاق في استضافة الأندية الكبيرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، أن النادي سبّاق في استضافة الأندية الكبيرة، مؤكداً أن استاد آل مكتوم في حُلّته الجديدة مكسب جديد لكرة الإمارات وللقطاع الرياضي بشكل عام.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بعثة أرسنال الإنجليزي بقصر سموه بزعبيل مساء أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وسعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر، وعبدالرحمن أبوالشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي النصر، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار بنادي النصر، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب بالنادي.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ببعثة أرسنال وتمنى لهم إقامة طيبة في دبي والتوفيق في مشاركاتهم المقبلة في البريميرليغ وعلى الصعيد الأوروبي. وتسلم سموه درع أرسنال من مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، فيما تسلم قميصاً للمدفعجية يحمل اسم سموه من نجم الفريق الألماني مسعود أوزيل، كما قام سموه بإهداء نجوم أرسنال كرة النصر الرسمية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باستاد آل مكتوم بنادي النصر في حلته الجديدة، مؤكداً أنه يعزز خارطة المنشآت الرياضية في الدولة، موجهاً الشكر إلى حكومة دبي على دعمها للقطاع الرياضي، وقال سموه: «منحت حكومة دبي قطاع الرياضة والشباب أولوية مطلقة، وقامت بتأسيس 4 أندية منذ السبعينيات، ثم إنشاء مجموعة من المنشآت الرياضية الرائدة في المنطقة، وكانت في مقدمة الداعمين لأشغال تطوير استاد آل مكتوم في حلته الجديدة، وهي الآن بصدد التخطيط لبناء ملعبين جديدين لشباب الأهلي والوصل، تبلغ طاقة استيعاب أحدهما أكثر من 15 ألف متفرج».

وأضاف: «استاد آل مكتوم يتسع لـ15 ألف متفرج، ومكسب جديد لكرة الإمارات لكرة الإمارات وهو مجهز بأحدث التقنيات ويوفر أجواء مريحة للجماهير، وأرضية الملعب من الدرجة الأولى ويتوجب على إدارة النادي أن تديره وتستثمره بشكل جيد».

وكشف سمو الشيخ حمدان بن راشد أن رعاية طيران الإمارات لأرسنال سهّلت عملية التواصل معه لمشاركة النصر فرحة تدشين الملعب، مشيراً إلى أنه تم اختيار النادي الإنجليزي من ضمن عدة أندية أوروبية وجهت لها الدعوة.

لكل حصان كبـوة

أشار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، إلى أن النصر أقدم نادٍ في الدولة، يبلغ عمره 74 عاماً، وهو سبّاق في استضافة الأندية الكبيرة والنادي الوحيد الذي يضم كل الألعاب لتلبية كافة أذواق الشباب ويوفر لهم البيئة المناسبة لممارسة هواياتهم المفضلة، معرباً عن دعمه لمجلس إدارة النادي، ومؤكداً أن النتائج المتواضعة لفريق كرة القدم في الموسم الحالي مجرد عثرة، وقال سموه: لكل حصان كبوة، وأتمنى أن تتدارك الإدارة الأخطاء التي ارتكبت وأن يكون الفريق في موقف أفضـل في الموسم المقبل.