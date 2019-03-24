بالفيديو.. حمدان بن راشد يستقبل فريق أرسنال

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر بعثة أرسنال الإنجليزي بقصر سموه بزعبيل مساء اليوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ببعثة أرسنال وتمنى لهم اقامة طيبة في دبي، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة أرسنال في بطولة التحدي التي سينظمها النصر في الموسم المقبل.

وسيخوص أرسنال مباراة ودية مع النصر يوم الثلاثاء المقبل ضمن حفل افتتاح استاد آل مكتوم في حلته الجديدة.