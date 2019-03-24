مرزوق: قوة الشخصية سر التتويج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي، أن فريقه أظهر شخصيته أمام الوحدة، وتمكن من تحقيق كأس الخليج العربي لكرة القدم، بعد سنة واحدة من تطبيق الدمج، وقال: «بعد موسم واحد بدون أي بطولة، الحمدلله، توجنا بلقب كأس الخليج العربي».

وحول أصعب لحظات المباراة، قال المدافع: «عندما تمكن الوحدة من العودة إلى اللقاء في وقت قاتل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، ولكن هنا ظهرت شخصية فريقنا في الشوطين الإضافيين، وحققنا الفوز».

وأشاد مرزوق بالمدرب أروابارينا، قائلاً: «المدرب يتعامل معنا كعائلة واحدة، ونحن سعداء بما يتحقق حتى الآن، وطموحنا المزيد من الألقاب، بعدما حققنا أول بطولة بعد الدمج، وهذا أمر جيد».