النجوم يعيشون فرحة اللقب الأول

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب عدد من نجوم شباب الأهلي، عن سعادتهم بتتويج الفريق بكأس الخليج العربي مساء أول من أمس، للمرة الرابعة في تاريخ ناديهم، بعد فوزه على الوحدة 3-1، في المباراة النهائية على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، وزاد من سعادتهم باللقب، امتلاك الفريق للكأس، بعدما سبق وتوج به الفريق، 3 مرات مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2016-2017، وبات الأكثر فوزاً بالبطولة منذ نسختها الأولى في موسم 2008-2009.

تهنئة العائلة

قال ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي: «أبارك لعائلتي هذا اللقب، والذي تحقق بصعوبة بالغة في المباراة النهائية، وحقيقة، الوحدة من أفضل الفرق التي لعبنا ضدها هذا الموسم، والحمدلله أننا تمكنا من الفوز والتتويج بالكأس، وما ساعدنا على ذلك، دخولنا إلى الشوطين الإضافيين بروح معنوية عالية جديدة، ولا تزال أمامنا فرصة للفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك دوري الخليج العربي، والذي سنظل ننافس عليه بكل روح قتالية».

تحقق الانسجام

بدوره، قال مانع محمد مدافع شباب الأهلي: «حققنا أول بطولة لنا بعد الدمج، وهذا المهم، والآن لدينا نهائي ثان علينا التركيز عليه مستقبلاً، وهو كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأؤكد أن الفوز بكأس الخليج العربي، يعطي ثقة أكبر للفريق، ويرفع من سقف طموحاتنا».

الموسم الأول

فيما قال أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي، والوافد الجديد على الفريق هذا الموسم: «سعيد بمشاركتي مع فريقي بتحقيق لقب في موسمي الأول مع شباب الأهلي، وأتمنى أن نحقق كذلك كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأن أشارك في هذا النهائي المقبل، بعدما أشفى تماماً من إصابتي بالتهاب في القدم».

لن نستسلم

كما بارك وليد حسين لاعب وسط شباب الأهلي، لجمهور فريقه وزملائه اللاعبين، تحقيق اللقب الأول للموسم الحالي، بعد غياب الموسم الماضي عن منصات التتويج، وقال: «عيوننا الآن على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي لن تخرج من بين أيدينا بإذن الله، ونعلم أننا نقدر على ذلك، وسنحاول بكل ما أوتينا من قوة».

سعادة اللقب

في حين، أكد وليد عباس مدافع شباب الأهلي، على صعوبة المباراة النهائية، وسعادته وزملائه باللقب الأول في الموسم الحالي، وقال: «حققنا لقباً أسعدنا به جماهيرنا وقيادة النادي، وهذا أمر مهم، وإن شاء الله لن يكون الأخير، إذ لا يزال لدينا كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمنافسة عليه، ونحن قادرون على الفوز به، بعدما اكتسبنا معنويات عالية بفوزنا بكأس المحترفين، بعد مباراة قوية وصعبة أمام الوحد».

فرحة الفوز

فيما قال محمد جابر مدافع شباب الأهلي: «قدمنا مباراة قوية وصعبة أمام الوحدة المتميز، والذي قدم مباراة كبيرة، وكانت للفريقين فرص خطيرة، ولكننا ترجمنا فرصنا إلى أهداف، ونتمنى زيادة رصيدنا إلى بطولتين هذا الموسم، بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

كما قال زميله سالمين خميس: «أراها بطولة مهمة، وتحققت على حساب فريق قوي، يملك واحدة من أفضل مدارس الكرة الإماراتية، ونجح لاعبوه في إحراجنا بالوقت الأصلي للمباراة، وتركيزنا العالي في الوقت الإضافي، ساهم في تحقيقنا الفوز، وسنحاول المنافسة في دوري الخليج العربي، وضمان المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، مع السعي للفوز بالمباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتحقيق لقب ثان هذا الموسم».