ماجد ناصر: أهدي الفوز إلى والدتي في عيد الأم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى ماجد ناصر «قلب الأسد»، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، كأس الخليج العربي، إلى والدته «أم محمد»، بعدما حرمته التحضيرات للمباراة النهائية، من الاحتفال معها بعيد الأم، وقال عقب انتهاء مراسم التتويج: «ذهب العالم، لم يوفك حقك«أم محمد»، والفوز هدية لك في عيد الأم، وأرجو أن تسامحيني على عدم الاحتفال معك بعيد الأم، لظروف الاستعدادات للمباراة النهائية».

في الوقت الذي أعرب فيه الحارس أيضاً، عن سعادته بالفوز بكأس المحترفين، وقال: «خضنا مباراة صعبة في النهائي، ورغم غيابات الوحدة الكثيرة، إلا أن تلك الغيابات، أعطت لاعبي»العنابي«الدافع لتقديم الأداء القوي، والحمدلله أننا نزلنا إلى الشوطين الإضافيين بتركيز ودافع أكبر، ونجحنا في تحقيق الفوز».

بالنسبة لمسؤوليته عن الهدف الذي سجله تيجالي للوحدة في الدقيقة 45، قال: «أشعر بالمسؤولية عن هذا الهدف، ولكن تبقى كرة القدم مسؤولية جماعية، وكرة القدم فوز وخسارة، والوحدة قدم مستوى جيداً، ونحن كذلك، وحققنا لقباً أولاً مهماً في الموسم الحالي».

وعما أضافه المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لشباب الأهلي، قال ماجد ناصر: «بخلاف الإضافة الفنية للفريق كمدرب، يتعامل معنا أروابارينا، كصديق داخل وخارج الملعب، وعندما يكون المدرب صديقاً للاعبين، يدفع اللاعبين إلى تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، وهذا ما رأيناه مع الوحدة، ومدربهم الجديد الهولندي تين كات».

كشف «قلب الأسد»، عن الحديث الذي دار بينه وبين إسماعيل مطر، قائد الوحدة عقب المباراة، قائلاً: «مطر أخ عزيز علي، ودائماً ما يقدم نصائحه لي، وهو لاعب لا يحب الخسارة، ولذا قمت بتهنئته على المستوى الذي قدمه الوحدة في المباراة النهائية، وتمنيت له التوفيق في المستقبل».

اختتم ماجد ناصر، متحدثاً عن العودة لصفوف المنتخب، خاصة بعدما تألق في الفترة الأخيرة مع شباب الأهلي، وساهم بما حققه الفريق من نتائج، بقوله: «أرغب في استعادة مستواي كاملاً في المقام الأول، وتألقي الأخير ليس مقياساً، لأنني لم أصل بعد لمستواي، وأتمنى عندما أحقق ذلك أن أجد فرصة بالعودة لحماية (عرين الأبيض)».