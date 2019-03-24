شباب الأهلي يهدي كأس الخليج العربي إلى محمد بن راشد

المصدر: العين - طلحة عبد الله - محمد صادق - إيهاب زهدي

أهدى لاعبو وإدارة نادي شباب الأهلي، كأس الخليج العربي لكرة القدم، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرئيس الفخري للنادي، رعاه الله، على دعمه الدائم للرياضة في الدولة والإمارة، وذلك بعدما توّج الفريق باللقب مساء أول من أمس، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الوحدة 3-1، في المباراة النهائية على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين.

كما أهدوا إنجاز الفوز بالكأس وامتلاكه إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس نادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية النائب الثاني لرئيس النادي رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

المعروف أن لائحة المسابقة تنص أن من حق الفريق الذي يفوز بكأس المحترفين ثلاثة مواسم متتالية أو أربع مرات متفرقة، الاحتفاظ بالكأس مدى الحياة، وهو ما حققه شباب الأهلي أول من أمس، بعدما سبق وتوّج به 3 مرات: مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2016-2017، ليعزز بفوزه باللقب الرابع تفرده بكونه الأكثر فوزاً بهذه البطولة التي ظهرت مع تطبيق نظام الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008-2009، وهو ما زاد من أهمية تلك البطولة بالنسبة لـ«فرسان دبي»، وجماهيره، خاصة أن الإنجاز هو الأول للكيان الجديد، وفي الموسم الثاني بعد قرار دمج أندية الأهلي والشباب ودبي والصادر عام 2017.

وقفة الجماهير

من جانبه، قال عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم المشرف على الفريق: «الحمد لله على البطولة، وأبارك لكل قيادة النادي، وللجماهير الحضور هذا الإنجاز، وإن شاء الله تكون كأس المحترفين بداية لمزيد من البطولات المقبلة، ونتمنى استمرار وقفة الجماهير معنا، لأنه لا تزال لدينا مباريات مهمة في دوري الخليج العربي، ولا يزال لدينا الأمل في تلك المسابقة، كما لدينا نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهي مسابقة مهمة نتطلع إلى الفوز بها، وأعتبر امتلاك كأس المحترفين شيئاً جيداً، لأن امتلاك البطولات إنجاز فريد وخاص جداً، ولا تحققه الكثير من الأندية».

أضاف عبد المجيد: «أرى أن الفوز بكأس الخليج العربي هذا الموسم جاء في التوقيت المناسب جداً، ولا يزال لدينا عمل كبير لنستمر في إضافة المزيد من البطولات، واللقب خطوة أولى على طريق البطولات بعد قرار الدمج، وأتمنى أن تكون هناك خطوات أخرى مقبلة، وألا تغيب شمس شباب الأهلي عن البطولات المحلية، إلى جانب العمل بكل قوة للعودة إلى البطولات الخارجية سواء دوري أبطال آسيا أو كأس زايد للأندية العربية الأبطال».

أما عن الإضافة التي قدمها المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، لشباب الأهلي، فقال المشرف على فريق كرة القدم: «المدرب من المميزين، حتى عندما كان مدرباً للوصل نجح في التأهل إلى نهائي كأسي الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة، ولكن لم يحالفه التوفيق في النهائيين السابقين، وهو يقوم بعمل كبير مع الجهازين الفني والإداري، وفي الحقيقة ما يقدمه شباب الأهلي في الفترة الأخيرة ثمار عمل إيجابي من الجميع سواء كانت الإدارة أم اللاعبين أم الأجهزة الفنية والطبية، ما يؤكد أن هناك انسجاماً كاملاً بين الجميع، لتنسج الخيوط معاً وتحقق الإنجازات التي تسعد الجميع».

عن برنامج العمل في الأيام المقبلة، قال عبد المجيد حسين: «حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس، ونعود اليوم إلى التدريبات بشكل منتظم، لأنه لا تزال أمامنا مسابقة دوري الخليج العربي، ونحن لم نستسلم بعد، رغم فارق النقاط بيننا وبين المتصدر، ولدينا مباراة قوية منتظرة خارج ملعبنا يوم الجمعة المقبل، أمام اتحاد كلباء، ونسعى إلى تحقيق الفوز في جميع مباريات الدوري المقبلة، ونتمنى أن تخدمنا نتائج باقي الفرق لتحقيق هدفنا من المسابقة في نهاية الموسم، وهو عودة الفريق إلى منصات التتويج».

صلب المنافسة

بدوره، قال إبراهيم عبد الملك عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «لاعبو شباب الأهلي قدموا مستوى جيداً في الفترة الأخيرة، رغم عدم البداية الجيدة في انطلاقة الموسم الحالي، والحمد لله استطاع الفريق الفوز بكأس الخليج العربي، بعدما قدم مستوى متميزاً أول من أمس، والموسم لم ينته بالنسبة لنا بعد، ولا يزال الفريق لديه نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما أننا لا نزال في صلب المنافسة على درع دوري الخليج العربي، رغم فارق النقاط الكبير بيننا وبين الشارقة المتصدر».

أوضح عبد الملك: «هناك جهد وعمل بذل في الفترة الماضية، وبدأنا نجني ثمار العمل الجدي بالفوز باللقب الأول هذا الموسم، والتأهل لنهائي أغلى البطولات، ونبارك لجماهير شباب الأهلي هذا اللقب، بعدما ساندت الفريق طوال الفترة الماضية، ونشكر لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة على ما قدموه من مستوى تنظيمي رائع، ونتمنى المزيد من التوفيق والمستوى الراقي في المستقبل، كما نشكر الوحدة على ما قدمه في كأس الخليج العربي والمباراة النهائية، ولكن في البطولات هناك دائماً فائز واحد، ونتمنى له التوفيق مستقبلاً».

طموح

قال إبراهيم عبد الملك عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «شباب الأهلي نادٍ كبير، ويضع في حساباته دائماً المنافسة على كل المستويات، وعوّدنا على تحقيق الإنجازات، ولذا نرى أن من حقنا الطموح بالمنافسة على كل البطولات، ولا يزال لدينا دوري الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونتطلع إلى نيل شرف المشاركة الخارجية في الموسم المقبل».

تاريخ

أروابارينا أول مدرب أرجنتيني يفوز بكأس المحترفين

بات ردولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أول مدرب أرجنتيني يحقق كأس الخليج العربي في تاريخ المسابقة التي أقيمت نسختها الأولى موسم 2008-2009، إلى جانب نجاحه في اجتياز المباراة النهائية الثالثة له، بعدما فشل الموسم الماضي، في تحقيق اللقب مع الوصل، والذي وصل معه إلى مباراتي نهائي كأسي المحترفين وصاحب السمو رئيس الدولة.

سبق أن نجح أروابارينا في قيادة الوصل في مباراتي نهائي كأسي الخليج العربي وصاحب السمو رئيس الدولة الموسم الماضي 2017-2018، ولكنه خسر اللقبين، بعدما أضاع أروابارينا كأس الخليج العربي الموسم الماضي أمام الوحدة، بالخسارة 1-2 على ملعب استاد هزاع بن زايد يوم 19 مارس 2018، وكذلك أضاع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخسارة بالنتيجة نفسها أمام العين، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية يوم 3 مايو 2018.

ثقة

لوفانور: جائزة أفضل لاعب بفضل تعاون الزملاء

بارك البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي، لزملائه وللجماهير، الفوز بكأس الخليج العربي أول من أمس، وأكد أن فوزه بجائزة أفضل لاعبي المباراة النهائية جاء بفضل تعاون زملائه معه، ودعم الإدارة والجهاز الفني له.

وقال: «في بداية الموسم كان البعض لا يثق بي، وتحدث الكثيرون عن رحيلي عن شباب الأهلي، ولكني كنت أثق في نفسي وقدرتي على استعادة مستواي، وما وصلت إليه لم يأت من فراغ، ولكن بالعمل الجاد على نفسي».

وعن المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، قال: «المدرب كان لديه لاعبون جيدون في شباب الأهلي، ولكنه نجح في صنع العائلة، وكل ما أقدمه بسبب دعمه لي ولزملائي، ودائماً ما يدفعنا لعدم الاستسلام، ومساعدة بعضنا البعض».

أيوفي: اللقب أغلى من تسجيلي للأهداف

أعرب الإكوادوري ايوفي مهاجم شباب الأهلي، عن سعادته بمشاركة فريقه احتفالية الفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم، خاصة بعدما لعب الدور الأبرز في التتويج بتسجيله هدفين في الدقيقتين 96 و106، ليفوز «فرسان دبي» 3-1 على الوحدة في المباراة النهائية.

قال أيوفي: «ليس مهماً بالنسبة لي أن أسجل الأهداف، ولكن المهم بالنسبة لي، أن أساعد فريقي على تحقيق الانتصارات والتتويج بالبطولات، لأن كرة القدم لعبة جماعية، لا تعتمد على الأداء الفردي للاعبين، ولكنها تعتمد على مجهود كل فرد داخل وخارج الملعب سواء من لاعبين أو أجهزة فنية أو إدارية».

أضاف أيوفي: «الفوز بكأس الخليج العربي، يساهم بلا شك، في رفع معنوياتي وزملائي، وأتمنى أن استعيد مستواي الذي بدأت به الموسم الحالي، وأن أقدم المستوى المرضي لجماهير فريقي».