إسماعيل مطر: إذا بكيت على الماضي ستخسر المستقبل

المصدر: أبوظبي –ــ محمد صادق

أكد قائد فريق الوحدة إسماعيل مطر أن العنابي مطالب بطي صفحة خسارة لقب كأس الخليج العربي والتركيز في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد فريق في العالم بإمكانه الفوز بكل البطولات، والأهم التعلم من الأخطاء والاستفادة من دروس الخسارة.

إصابات

وقال مطر في تصريحاته عقب المباراة: «تعلمنا عدم البكاء على الماضي، فالمباراة صفحة وانطوت ونحاول التفكير في المستقبل لتحقيق نتائج أفضل، إذا كنت ستبكي على ما فات ستخسر القادم بكل تأكيد، بالطبع الفريق تأثر بالإصابات والغيابات خصوصاً وأن أي لاعب يتمنى اللعب في مباراة نهائية وأمام شباب الأهلي الذي يملك إمكانيات كبيرة ولاعبين على مستوى عال، ولكن هذه هي كرة القدم مثلما بها الفوز بها الخسارة، ومثلما هناك مواسم جيدة تمر على الفريق، هناك مواسم سيئة أيضاً».

ظروف

وأضاف: بلا شك أي جمهور يشعر بالحزن لخسارة فريقه وكنا نتمنى إسعاد جمهور الوحدة بالبطولة، ولكن هناك عوامل وظروفاً قد ترجح كفتك من عدمه، والأمر المهم أن تتعلم من الخسارة كيف تعود بشكل أفضل.

وجهة نظر

وعما إذا كان يتفق مع ما صرح به مدرب الفريق تين كات بأنه كان من الظلم حرمان اللاعبين الشباب من خوض النهائي أوضح مطر أن كل مدرب أو لاعب له وجهة نظر، واللاعبون الذين خاضوا المباراة لم يقصروا وقدموا كل ما في وسعهم وهو درس يجب أن يتعلم منه الفريق، ونحن اللاعبين الكبار علينا بمواصلة دعم العناصر الشابة لمنحهم الخبرة اللازمة ولا نحبط من معنوياتهم.

ومثلما كان الوحدة لديه طموح اللقب، فهو نفس الأمر بالنسبة لشباب الأهلي الذي حالفه التوفيق في النهاية.

مهمة جديدة

وأضاف إسماعيل مطر : الوحدة تنتظره مهمة أخرى في البطولة الآسيوية، وعلينا أن نكون في قمة الجاهزية حتى نتخطى مباريات المجموعة القوية جداً، تمكنا من العودة إلى المنافسة سريعاً بعد خسارة المباراة الأولى، وحققنا الفوز في اللقاء الثاني ، ونعمل على مواصلة الانتصارات وتخطي هذه المرحلة.