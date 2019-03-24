أروابارينا: شباب الأهلي حقق أول أهداف الموسم ونتطلع لمتابعة النجاح

المصدر: العين: طلحة عبدالله

عبر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي شباب الأهلي، عن بلغ سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الوحدة بثلاثية وقاده للحصول على أول ألقابه مع الفريق، ورد على احتجاج نظيره الهولندي تين كات، مدرب فريق الوحدة بخصوص مشاركة اللاعب عبد العزيز الكعبي.

موضحاً أن مشاركة اللاعب في المباراة لا غبار عليها بعد أن تم استبعاده من المنتخب الأولمبي بموجب خطاب رسمي من المسؤولين بالمنتخب تم تقديمه للنادي يؤكد أن اللاعب أصبح خارج قائمة المنتخب، مشيراً إلى أنه أشرك اللاعب في المباراة رغم أنه لم يتدرب كثيراً مع الفريق كما هو الحال بالنسبة لزميله الآخر سعود، حيث غاب الثنائي عن التدريبات بالفترة الماضية بسبب عملهما.

الكفة متساوية

قال أروابارينا، في المؤتمر الصحافي الذي انعقد عقب المباراة: قدم الفريقان مردوداً فنياً متميزاً وكانت الكفة متساوية وحفلت المواجهة بالسلبيات والإيجابيات من الجانبين، وغلب عليها الجانب التكتيكي، وأنا سعيد بالظهور الجيد للاعبين والمجهود الكبير الذي بذلوه في أرضية الملعب وقادهم للحصول على اللقب، وهذا هو الهدف الأول الذي عملنا من أجله ضمن عدد من الأهداف الموضوعة من قبل النادي خلال هذا الموسم.

وعبر عن سعادته بالظهور المتميز للاعب الأكوادوري أيوفي الذي دخل بديلاً ونجح في تسجيل هدفين ليسهم بشكل كبير في تحقيق الفوز، وأوضح أن اللاعب في الغالب يدخل بديلاً ولكنه يحقق الإضافة المأمولة دائماً، لافتاً إلى أن هناك منافسة شريفة بينه وبين المهاجم المواطن أحمد خليل على الوجود في تشكيلة الفريق.

الاستحقاقات المقبلة

أضاف المدرب الأرجنتيني: علينا الاستعداد بشكل قوي وأن نفكر بصورة جيدة لمواجهة الاستحقاقات التي ستواجهنا في الشهر المقبل، حيث سنواجه تحديات في مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم، حيث سيخوض الفريق مواجهات متتالية في أوقات متقاربة، وأتوجه بالشكر لجميع لاعبي الفريق الذين خاضوا المباراة ومن كانوا على دكة البدلاء وحتى أولئك الذين كانوا خارج القائمة لتعاونهم الكبير وتفانيهم خلال الفترة الأخيرة.

فاتحة خير

وعما إذا كان الفوز باللقب الأول يعتبر فاتحة خير له وشباب الأهلي، لتحقيق المزيد من الألقاب، وعن بقية الأهداف التي يتطلع لتحقيقها بالموسم، أوضح المدرب الأرجنتيني، أنه وقبل الفوز بالألقاب عليهم أن يرسخوا ثقافة المنافسة بقوة على جميع البطولات المطروحة على الساحة، وهذه نقطة من ضمن الأهداف، لافتاً إلى أنه ليس من السهولة الفوز بلقب أيا كان في أي دوري بالعالم.

وقال: نحن حققنا أول لقب بالموسم ولدينا شهرين بغاية الصعوبة في الاستحقاقات المقبلة، إذ إننا سنخوض مباراة كل خمسة أيام وعلينا أن نرتب أوراقنا على النحو الذي يقودنا لمتابعة النجاحات وأن يكون هذا اللقب هو فاتحة خير على الفريق، ولكن علينا أن نعالج السلبيات والأخطاء، خصوصاً وأنه يوجد لدينا بالفريق لاعبون أذكياء ومحترفون وعلى قدر المسؤولية ولديهم الدافع والرغبة وهو ما قادهم للحصول على اللقب.

أحمد ربيع

عبر المدرب أروابارينا، عن أمنياته بأن يكون لاعب الجزيرة أحمد ربيع قد بلغ الصحة والعافية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها وتمنى أن يعود اللاعب سريعاً لمواصلة جهوده مع اللاعبين في الملاعب، لافتاً إلى أنه شاهد لقطة إصابته من خلال الفيديو وأخبروه أن اللاعب حالياً بالمستشفي، كما عبر المدرب عن شكره لجمهور فريق نادي شباب الأهلي وقال إنهم ساندوا الفريق بقوة وعززوا معنويات اللاعبين ودوافعهم في جميع المباريات التي حققوا فيها الفوز.

مبرر

لم يجد الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، ما يبرر به خسارة فريقه أمام شباب الأهلي أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، سوى الاحتجاج على مشاركة لاعب الأخير عبد العزيز الكعبي، موضحاً أن اللاعب لم يكن يحق له المشاركة في المباراة بعد اختياره للمنتخب الأولمبي الوطني، حتى ولو تم استبعاده بعد ذلك بسبب الإصابة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يخالف شعار اللعب النظيف، وألمح إلى أن الأمر يعتبر التفافاً على اللوائح.

اعتراف

لكن المدرب الهولندي ، أكد أن إشارته لمشاركة اللاعب لا تقلل من قدرات فريق شباب الأهلي الذي استحق الفوز والحصول على اللقب بعد أن قدم مباراة كبيرة خلال الشوطين، وأوضح أن الوحدة كان هو الآخر رائعاً في الملعب وقام بعمل مميز رغم أنه افتقد لخدمات نحو 9 من لاعبيه منهم 6 يلعبون بصفة أساسية في تشكيلة الفريق، وقال: كان لدينا 6 لاعبين غابوا عن اللقاء بسبب مشاركتهم مع المنتخب الأولمبي الذي فاز في نفس اليوم بسداسية على منتخب لبنان.

في حين أن شباب الأهلي لعب المباراة كامل العدد ولم يغب منه سوى لاعبين فقط في الأولمبي، وكنت أتمنى مشاركة جميع اللاعبين الشباب في هذا اللقاء على أن تقام مباراة المنتخب الأولمبي في يوم آخر لأن اللعب في مثل هذه المباريات النهائيات يصب في مصلحة اللاعبين ويكسبهم الخبرة والاحتكاك القوي ويعزز من ثقتهم بأنفسهم خصوصاً وأنهم قدموا أنفسهم بصورة مثالية في المباريات السابقة بالمسابقة.

فرص

وأضاف تين كات: قدمنا مباراة متميزة خصوصاً في شوط اللعب واستطعنا أن نصنع فرصاً عدة أضعنا معظمها بسبب عدم التوفيق وحتي بعد أن سجلنا هدف التعادل صنعنا فرصاً أخرى لم يتم استثمارها على النحو المثالي في حين نجح منافسنا في الاستفادة من الفرص التي سنحت له.

فقد كان هو الطرف الأقوى لأنه لعب بصفوف مكتملة مقابل نقص كبير في صفوف فريقنا وهذا أمر كان له أثره السلبي الكبير على الفريق وقد كانت هناك ركلة جزاء لا أعلم إن كانت صحيحة أم لا لكن المؤكد أن افتقادنا لعدد كبير من اللاعبين جعلنا نعاني كثيراً خلال اللقاء.



شكر

عبّر تين كات عن شكره لجماهير الوحدة التي حضرت إلى الملعب وساندت اللاعبين بقوة طول زمن المباراة، وقال: «كنا نأمل أن نسعدهم بتحقيق الفوز وإهدائهم اللقب، ولكن نعدهم بالأفضل خلال الفترة المقبلة».