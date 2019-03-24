راشد علي: شباب الأهلي استغل أخطاءنا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أرجع راشد علي حارس مرمى الوحدة خسارة فريقه في النهائي إلى نجاح شباب الأهلي في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة، وقال: «هناك أخطاء حدثت، ولكننا كلاعبين نتحمل المسؤولية جميعاً بعد أن استغل شباب الأهلي الفرص القليلة التي سنحت له بعكس الوحدة الذي صنع فرصاً كثيرة ولكن لم يحالفنا التوفيق».

وأضاف: «إن الفريق تأثر بالإرهاق في الأشواط الإضافية بعدما كان الطرف الأفضل في الوقت الأصلي من المباراة، مما أدى إلى فقدان التركيز واستقبال الفريق لهدفين إضافيين».

مواصلاً: «كرة القدم تعتمد على تفادي الأخطاء، والاستفادة من الفرص، خاصة في المباريات النهائية، التي تلعب على أجزاء صغيرة، لم نستفد من سيطرتنا في الوقت الأصلي، وارتكبنا أخطاء في الوقت الإضافي، أدت إلى خسارتنا للقب. علينا التركيز لما سيأتي مستقبلاً، فالفريق قادر على استعادة الألقاب في الموسم الجديد».

وأضاف راشد علي: «شباب الأهلي عرف كيف يستغل فرصه في المباراة، المباراة باتت من الماضي الآن، ويجب أن نفكر في المستقبل ، كما علينا أن نركز أكثر في البطولة الآسيوية ».