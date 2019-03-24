تيغالي: تكافؤ الفرص غاب في النهائي .. والوحدة مظلوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قال الأرجنتيني تيغالي مهاجم وهداف الوحدة، إن الفريق تأثر بالغيابات العديدة في صفوفه، نتيجة غياب العناصر الأساسية، وخصوصاً لاعبي المنتخب الأولمبي.

وألمح تيغالي إلى أن عدم توفير مبدأ تكافؤ الفرص جعل المهمة صعبة على الوحدة في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي.

وقال: «بالتأكيد تأثرنا بغياب عدد كبير من اللاعبين، لا أريد القول إن اتحاد الكرة أو لجنة المحترفين السبب، نتيجة عدم تأجيل المباراة، ولكن ربما البعض لم يكن يريد للوحدة أن يفوز بالمزيد من البطولات».

وأضاف أنه رغم خسارة الفريق، إلا أن اللاعبين قدموا أداء جيداً وقوياً، وكان الوحدة الأخطر والأكثر خلقاً للفرص على مرمى شباب الأهلي. وعن عدم دخوله في التشكيلة الأساسية من بداية المباراة، وطريقة لعب المدرب تين كات، أشاد تيغالي بتعامل المدير الفني الهولندي مع اللقاء، سواء على مستوى التشكيلة التي بدأت المباراة، أو طريقة اللعب والتغييرات، وذلك من أجل التغلب على ظرف الغيابات.

وأضاف: «لم تكن مفاجأة بالنسبة لي أو ليوناردو، عدم بدء المباراة، وجلوسنا على دكة البدلاء، لأن المدرب تحدث معي وأخبرني بأنني لن أبدأ اللقاء، وسأدخل بديلاً بعد مرور نحو 20 أو 25 دقيقة».