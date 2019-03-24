شباب الأهلي.. بطولتان في 24 ساعة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق فريق شباب الأهلي بطولة الدوري العام لكرة السلة، بعد فوزه، أمس، على ضيفه النصر 88-85 في إياب الدور النهائي، بعد مباراة مثيرة ظلت فيها النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة، ليسجل شباب الأهلي إنجازه الـ11 في تاريخ المسابقة، مستفيداً من فوزه ذهاباً 79-72، وبهذا الإنجاز الجديد يحقق نادي شباب الأهلي بطولتين خلال 24 ساعة، بعد فوزه، أول من أمس، بكأس الخليج العربي لكرة القدم .

جاءت مباراة شباب الأهلي والنصر في ختام دوري السلة مثيرة ، وتقدم النصر 25-18 وقلّص شباب الأهلي النتيجة إلى نقطة واحدة 45-44، بعد تقدمه في الربع الثاني 26-20، وحافظ النصرعلى تقدمه بفارق النقطة 65-64 بنهاية الربع الثالث ونجح شباب الأهلي في الظفر بالربع الأخير 24-20 ليفوز بالنتيجة النهائية .

وتوج اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، شباب الأهلي والنصر والوصل بالمراكز الثلاث الاولى.