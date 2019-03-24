استاد آل مكتوم يرفع العقارات المحيطة 10 - 20 %

المصدر: دبي- عدنان الغربي

كشف إبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار أن استاد آل مكتوم في حلته الجديدة سيرفع قيمة العقارات السكنية والتجارية المحيطة به والقريبة منه في منطقة عود ميثاء بين 10 و20%، مشيراً إلى أن التأثير الاقتصادي للملعب سيظهر للعيان خلال السنوات المقبلة، تزامناً مع دمج فئة المقيمين في رياضة الإمارات.

وأكد الفردان أن استاد آل مكتوم سيسهم في زيادة إشغال المباني السكنية المجاورة له خاصة أنه سيكون جزءاً من قرية رياضية متكاملة بنادي النصر في المستقبل القريب، إضافة إلى وضعه ضمن خطة استثمارية لجعله محطة رئيسية لاستضافة العديد من الفعاليات المتنوعة الكبيرة، التي تستقطب مختلف الجاليات المقيمة بالدولة، ووضعه ضمن الخريطة الدولية للملاعب، وقال: هناك العديد من التجارب الناجحة في العالم التي نحاول أن نستلهم منها، وأن ننقلها إلى نادي النصر على غرار ملعب كامب نو، الذي ساهم في تطوير كامل المنطقة المحيطة به، وأصبحت تعرف بحيّ برشلونة أو ملعب ويمبلي شمال غرب العاصمة الإنجليزية لندن.

وأوضح الفردان أن الملعب الجديد سيشكل ضلعاً مهماً في استثمارات نادي النصر ومصدر دخل مهماً له شأنه في ذلك شأن الملاعب الأوروبية، وقال: حقق استاد آل مكتوم نقلة نوعية على صعيد المنشآت الرياضية في نادي النصر، وسنعزّزه بمجموعة من المنشآت الرياضية الأخرى حتى يتحول النادي إلى قرية رياضية متكاملة تستقطب مختلف الجنسيات، وسيشكل ضلعاً مهماً في خططنا الاستثمارية من خلال استقطاب الأندية والمنتخبات الكبيرة وإدارته بشكل احترافي بالطريقة نفسها، التي تدار بها الملاعب الأوروبية، وسيكون محطة رئيسية في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبيرة، نفخر باستاد آل مكتوم الذي أصبح أيقونة الملاعب في دبي.

وأضاف: بدأنا بتطوير استاد آل مكتوم ثم استاد حميد الطاير وهناك منشآت رياضية وتجارية وعقارية جديدة سيتم إنشاؤها في الفترة المقبلة لتعزيز المحفظة الاستثمارية بنادي النصر.

ريادة

وأوضح الفردان أن استضافة أرسنال يؤكد ريادة نادي النصر في استضافة الأندية العالمية الكبيرة، وقال: نأمل أن نجعل استضافة الأندية الكبيرة تقليداً سنوياً في ظل الحلّة الجديدة التي أصبح عليها الاستاد.

وأضاف: سنجعل من احتفالية تدشين الملعب حدثاً رياضياً يليق بإمارة دبي وفي مستوى السمعة التي يحظى بها نادي النصر.

كما كشف الفردان أنه سيتم إطلاق مشروع استثماري جديد، يتضمن 4 بنايات سكنية وتجارية في منطقة عود ميثاء، لتشكل إضافة مهمة لحزمة المشاريع السابقة والتي تتضمن مبنيي «توينز بيلدينغ» وسلسلة المحلات التجارية «كلوب أركيد».

ويأتي إطلاق المشاريع الجديدة ضمن خطة استثمارية متوسطة وبعيدة المدى بدأ النصر في تنفيذها منذ 3 سنوات من ضمنها بناية «تغرودة»، التي دخلت حيّز الاستغلال العام الماضي وبلغت تكلفتها الإجمالية 100 مليون درهم، وتتكون من 14 طابقاً تضم 88 شقة و4 محلات تجارية بمساحة إجمالية تصل إلى 260 ألف قـدم.

تحضيرات

من جهة أخرى واصل أرسنال الإنجليزي تحضيراته على ملاعب ند الشبا استعداداً لمواجهة النصر الودية، بعد غد ضمن احتفالية تدشين استاد آل مكتوم، وتقوم بعثة الفريق الإنجليزي بزيارة قصر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر.

شراكة

أطلق النصر العام الماضي محفظة استثمارية بأكثر من نصف مليار درهم تتضمن مشروع «مول الخوانيج» بالشراكة مع شركة نخيل للتطوير العقاري وبتكلفة تبلغ 300 مليون درهم.