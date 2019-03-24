حمدون: طموحنا بلا حدود

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب محمد أحمد «حمدون الصغير» مدير فريق شباب الأهلي، عن سعادته بتحقيق كأس الخليج العربي أول من أمس، على حساب الوحدة، وأكد أن طموح الفريق المركز الأول دائماً، وقال: «حققنا بطولة مهمة هي الأولى في ظل الكيان الجديد، والفرصة ما زالت مواتية لتحقيق ألقاب أخرى، ويمكن الوصول بطموحنا إلى أبعد مدى».

وأضاف: «مباراتنا مع الوحدة، لم تكن سهلة، رغم النقص العددي في صفوف الوحدة، لأن هذا النقص، ربما يعطي دافعاً لهذا الفريق، أو يصنع نوعاً من التراخي لدى الفريق الآخر، ولكن الحمدلله، حققنا الكأس، ومستوى شباب الأهلي يرتفع من مباراة لأخرى».

وعن لائحة الدفع بلاعبين شباب في مباريات كأس المحترفين، قال: «التجربة تعتمد على نوعية اللاعبين، وهناك فرق استفادت وأخرى تضررت، واللاعب الموهوب يستطيع أن يفرض نفسه إذا كان عمره 17 أو 18 سنة، ولذا أنا ضد الفكرة، وإذا كان هناك فتح مجال للاختيارات أمام النادي سيكون أفضل لاكتشاف المواهب، وهناك تغيير أجيال سريع في ملاعب الكرة، وأتمنى تغيير النظام في السنوات المقبلة».

واختتم قائلاً: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، والفوز بالكأس، يعطينا دافعاً معنوياً مهماً خلال المرحلة المقبلة».