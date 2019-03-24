خليل: متعطشون لمزيد من البطولات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد أحمد خليل مهاجم شباب الأهلي، بالمستوى المتميز الذي قدمه الوحدة في المباراة النهائية لكأس الخليج العربي، وقال: «رغم فوزنا 3-1، فإن الوحدة قدم مباراة عالية المستوى وغير متوقعة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل اللقاء، ولكن هذا حال مباريات الكؤوس، والفوز الذي تحقق جاء بتوفيق من الله، وخطوة إيجابية على طريق البطولات».

وأضاف: «كنا نحتاج إلى تحقيق بطولة في الموسم الحالي، بعدما غبنا عن منصات التتويج في الموسم الماضي، وتكلمنا حول هذا الأمر في بداية الموسم، وعن مدى احتياج الفريق للرجوع إلى مكانته الطبيعية، وستكون البطولة بداية خطوة على طريق المزيد من النجاح، وأي فريق ينافس في المقدمة تكون عليه ضغوطات كبيرة، ولكن عندما تصل إلى المباراة النهائية، فيجب أن تبذل أقصى ما لديك من جهد لتحقيق النجاح واللقب، وأعتقد أن البطولة ستكون دافعاً معنوياً مهماً للمراحل المقبلة».