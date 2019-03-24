الأبيض الأولمبي يواجه المالديف

المصدر: الرياض - سيد مصطفى

يلتقى المنتخب الأولمبي نظيره المالديفي عند الساعة 6:25 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات في ثاني لقاءاته بتصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي قد بدأ بداية جيدة في افتتاح مبارياته بفوزه على نظيره اللبناني 6 - 1، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وحضر المباراة من جانب مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كل من راشد الزعابي، والدكتور خليفة الغفلي، عضوي مجلس الإدارة، وعبدالله علي عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية الذين توجهوا عقب المباراة إلى غرفة تبديل الملابس لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الأداء والنتيجة.