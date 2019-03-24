بطولة مؤسسات عجمان تختتم اليوم في «كواترو»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

تختتم اليوم بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بمشاركة 12 فريقاً بملاعب مركز كواترو، ويقام النهائي بين القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط في الساعة السادسة مساء على استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو، وأنهت اللجنة المنظمة تحضيراتها لحفل الختام وتتويج الفائزين، وتم الإعلان عن مفاجآت عديدة خلال اليوم الختامي وجوائز قيمة للجماهير الحاضرة للمباراة.

وفي نفس الإطار، أطلقت اللجنة المنظمة جائزة جديدة في البطولة تحت مسمى نجم الجمهور، حيث سيتم تتويج أفضل لاعب من اختيار الجمهور من خلال تصويت عبر «إنستغرام».