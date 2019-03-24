منتخب الشباب يتعادل مع أذربيجان ودياً

المصدر: باكو - البيان الرياضي

تعادل منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 مع منتخب أذربيجان ودياً بهدف لهدف في المباراة التي جرت، أمس، على ملعب دالجا بالعاصمة الأذربيجانية باكو ضمن برنامج إعداد أبيض الشباب للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

سجل هدف منتخبنا اللاعب هزاع سبيت خاطر في الدقيقة 39.

وأشاد بدر أحمد مدير منتخبنا للشباب بأداء اللاعبين خلال مباراة الأمس، مُشيراً إلى حرص الجهاز الفني لمنتخبنا للشباب بقيادة الكرواتي فيردو ميلين على منح الفرصة أمام كافة اللاعبين للمشاركة في المباراتين للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية من أجل الوصول إلى التشكيلة المثالية التي سنخوض بها التصفيات.