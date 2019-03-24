سعيد بن طحنون: التنافس بلغ ذروته في الشوط الثاني

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

قال الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، عقب بدء اللقاء: « عانى المشاهد نوعاً ما من الملل في الحصة الأولى وتحسّن الأداء في النصف الثاني من المباراة، بعد أن فرض الوحدة ضغطه ، وذهبت الأفضلية لصالح «العنابي» في الحصة الثانية، ونجح شباب الأهلي في التألق في الأشواط الإضافية وحسم نتيجة اللقاء لصالحه».

أضاف الشيخ سعيد بن طحنون: «نتمنى لشباب الأهلي التوفيق الدائم، ونتطلع لأن نرى فرقاً مثل دبا الفجيرة وعجمان في نهائي الكأس، وإن شاء الله سيكون عندنا بطلاً قديماً متوّجاً بدرع دوري الخليج العربي للموسم الجاري، وأتوقع أن يكون بطل صاحب كأس رئيس الدولة، والتي يلتقي فيها الظفرة مع شباب الأهلي، مفاجأة للجميع، وأتمنى التوفيق لكل الفرق الإماراتية».