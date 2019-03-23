شباب الأهلي بطل كأس الخليج العربي

المصدر: العين - البيان الرياضي

توّج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فريق شباب الأهلي، أمس، بكأس الخليج العربي لكرة القدم، وهو أول لقب للفريق بعد الدمج، وحقق شباب الأهلي اللقب بفوزه 3-1 على الوحدة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد هزاع بن زايد، أمام 4993 متفرجاً.

حضر التتويج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة دوري المحترفين، وإبراهيم عبدالملك عضو شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويدين شباب الأهلي في فوزه للبديل الإكوادوري أيوفي بتسجيله هدفين في الشوطين الإضافيين «ق 95، 106»، بعدما انتهت المباراة في زمنها الأصلي بالتعادل 1-1، حيث بادر شباب الأهلي بتسجيل الهدف الأول عن طريق المولدوفي لوفانور «ق 40»، وعادل للوحدة البديل الأرجنتيني تيغالي «ق 45»، وشهدت المباراة طرد البرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة «ق 114».

ولم تشهد المباراة طوال نصف الساعة الأولى أي أحداث تُذكر باستثناء بعض الاجتهادات المتفرقة التي لم تسفر عن شيء، قبل أن يحرز شباب الأهلي هدفه الأول بعدما استفاد لوفانور من عرضية مثالية لعبدالعزيز سالم، ونجح البديل تيغالي في إدراك التعادل للوحدة بعد 5 دقائق عبر تسديدة قوية «ق 45»، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وشهدت الدقيقة «75» أبرز الأحداث عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الوحدة بدعوى عرقلة ليوناردو، قبل أن يلغى قراره بعد اللجوء لتقنية الفيديو لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل 1-1 ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم الأمور، وبعد مرور 5 دقائق من الشوط الإضافي الأول سجل البديل الإكوادوري أيوفي الهدف الثاني لشباب الأهلي «ق 95»، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثالث «ق 106».