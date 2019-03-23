سليم عبد الرحمن: «الأبيض» استعاد الثقة

المصدر: أبوظبي - العوضي النمر

أعرب سليم عبد الرحمن مدرب منتخبنا الوطني عن سعادته بتحقيق الأبيض للفوز على الأخضر السعودي، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء أول من أمس على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة، في إطار الاستعداد لتصفيات مونديال 2022، وقال إنه فوز معنوي بالمقام الأول كونها أول مباراة ودية للفريق بعد انتهاء منافسات كأس آسيا.

وكنا نسعى إلى كسب ثقة جماهيرنا، وإعادة الثقة للاعبين ورفع معنوياتهم، خاصة مجموعة اللاعبين الشباب الذين ينضمون للمنتخب لأول مرة، وبهذه المناسبة لا بد من توجيه الشكر إلى اللاعبين الذين تعاونوا معي خلال تلك الفترة وتقديم جهد كبير، سواء في التدريبات أو المباراة، ونأمل أن يتواصل العطاء بهذا الحماس الكبير خلال اللقاء الودي الثاني أمام سوريا يوم الثلاثاء على ملعب الجزيرة.

وقال مدرب منتخبنا هذه المباراة كانت فرصة للاعبين لإثبات قدراتهم، ولي أيضا في التعامل مع مثل هذه المباريات الدولية التي تختلف تماما عن مباريات الأندية المحلية، كما أننا لم نكسب نتيجة المباراة وحسب، وإنما كسبنا مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل طيب مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، وسيكونون عند حسن ظن الجماهير مع باقي زملائهم من أصحاب الخبرة خلال تصفيات كأس العالم المقبلة.

عودة الثقة

فيما قال لاعب وسط منتخبنا الوطني حبيب الفردان إن منتخبنا أمامه استحقاقات غاية في الأهمية خلال الفترة المقبلة التي تلي بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة التي يجب نسيانها تماما والتفكير فيما هو أهم، خاصة وأن منتخبنا سيبدأ مشوار تصفيات مونديال 2022 في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف: «منتخبنا يضم لاعبين على مستوى عال لكنهم كانوا في حاجة إلى استعادة الثقة، وأعتقد أن التعاقد مع الهولندي فان مارفيك خطوة جيدة تحسب لاتحاد الكرة، فهو مدرب كبير نجح في التأهل لكأس العالم مع المنتخب السعودي، وبالتأكيد فهو لديه حماس كبير لتكرار تجربته الناجحة مع منتخبنا الوطني».

وأضاف الفردان: «نحن نحتاج في الفترة المقبلة لتكاتف الجميع وتكثيف الجهود، وأن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق طموحات الجماهير الإماراتية التي تستحق رؤية منتخبها في كأس العالم المقبلة».

ردود إيجابية

وتوالت ردود الأفعال الإيجابية حول التعاقد مع الهولندي بيرت فان مارفيك لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الجميع بالتعاقد وقال الجميع إنها صفقة ناجحة، حيث قال سبيت خاطر لاعب منتخبنا الأسبق إنه اختيار موفق نتيجة للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب والتعاقد معه يخدم الأبيض، ولعل الفترة الجيدة المتبقية على انتهاء الدوري ستمكنه من حسن اختيار اللاعبين وتكوين تشكيلة جيدة للمرحلة المقبلة.

وهاجمت الجماهير السعودية اتحادها الكروي علي التفريط في هذا المدرب الكبير الذي قاد الأخضر لنهائيات كأس العالم، حيث رحل المدرب الهولندي بعد أيام قليلة من تحقيقه إنجاز التأهل السعودي لكأس العالم، إلا أن خلافات داخلية أدت إلى الإطاحة بالمدرب، ليقود الإيطالي بيتزي الأخضر في مونديال روسيا، وينتقل مارفيك لتدريب المنتخب الاسترالي خلال فترة المونديال.

شكر وتقدير

وجّه سليم عبد الرحمن الشكر إلى اتحاد الكرة على الثقة في شخصه ليكون ضمن الجهاز الفني للمدرب الجديد الهولندي فان مارفيك، والذي يعتبر تعاقده مع اتحاد الكرة مكسباً كبيراً للأبيض خلال السنوات المقبلة لما يتمتع به من خبرات كبيرة في التعامل مع الكرة الخليجية، ولعل نجاحه الكبير مع المنتخب السعودي يدعونا للتفاؤل خلال فترة عمله، وقال: «على الجميع توفير أجواء الهدوء للمنتخب من أجل زيادة التركيز في المهمة الصعبة المقبلة للتصفيات، والسعي لتدارك السلبيات».