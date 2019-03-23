أرسنال يبدأ تدريباته المغلقة في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

بدأ أرسنال تدريباته المغلقة، صباح أمس، على ملعب ند الشبا استعداداً للمباراة الودية التي ستجمعه مع النصر الثلاثاء المقبل ضمن احتفالية تدشين استاد آل مكتوم.

ووصل الفريق الإنجليزي مساء أول من أمس على متن طيران الإمارات، وكان في استقباله بقاعة المجلس في مطار دبي، أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر، وإبراهيم الفردان رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار بالنادي، وعبد الباسط علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب المدير التنفيذي للنادي.

واختار أرسنال الإقامة في منطقة جميرا ليكون قريبا من شاطئ البحر وإقامة تدريباته اليومية على ملعب ند الشبا خلال الفترة التي الفترة، التي سيقضيها بدبي.

ويزور «نجوم المدفعجية» قصر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، عصر غد، كما يتضمن برنامج الفريق الإنجليزي زيارة لمركز راشد لرعاية أصحاب الهمم صباح الاثنين.

استضافة

وصرّح أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر أن استضافة أرسنال الإنجليزي لتدشين استاد آل مكتوم كانت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي، مشيرا إلى أن سموه وجه باستقطاب فريق عالمي في حفل افتتاح الملعب يليق بعراقة العميد وتاريخه، وأنه تم التواصل مع بعض الأندية الأوروبية الكبيرة من ضمنها أرسنال الذي تلاءمت أجندته مع نادي النصر في هذه الفترة من الموسم.

وقال: مشاركة الفريق الإنجليزي في حفل افتتاح استاد آل مكتوم تعزز سجل نادي النصر الحافل باستضافة الأندية العالميّة الكبيرة، والدعوة عامة لكل الجماهير في الدولة وعشاق أرسنال لحضور المباراة.

وأضاف: وجّهنا سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بأن تكون مباراة افتتاح الملعب عبارة عن عرس إماراتي في نادي النصر ونرحب بكل الجماهيرية الرياضية الثلاثاء المقبل.

وكشف خوري أن حقوق النقل التلفزيوني تم بيعها لقناتي دبي وأبوظبي الرياضيتين وتمكين نادي أرسنال من لينك البث عبر موقعه الرسمي، مشيرا إلى أن ثمن الحقوق رمزي لأن الهدف من المباراة ليس تجاريا بقدر ما هو خدمة للقطاع الرياضي.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة النصر أن من أهمّ العوامل التي رجّحت اختيار أرسنال للمباراة الافتتاحية في هذا التوقيت الذي يتزامن مع أيام «فيفا» هو عدم ارتباط العديد من نجومه بالمنتخبات الوطنية، ما يفسح المجال أمام مشاركة أغلب لاعبيه في المباراة، وقال: تم الاتفاق مع الفريق الإنجليزي حول مشاركة اغلب نجومه مع استثناء اللاعبين الملتزمين مع منتخباتهم الوطنية وعددهم قليل مقارنة مع بقية الأندية التي تم التفاوض معها.

هدية

وأكد خوري أن استاد آل مكتوم هدية فخمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إلى نادي النصر وإلى الجماهير الكرة في الدولة، وأضـاف قائلا: استاد آل مكتوم إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية في نادي النصر وفي دبي بشكل عامّ، وعلمنا أن مجلس دبي الرياضي اعتمده ليكون الملعب الرئيسي في الإمارة.

ومن أبرز النجوم الذين ضمتهم قائمة أرسنال، الألماني مسعود أوزيل، والفرنسي الكسندر لاكازيت، والانجليزي داني ويلبك، والاسباني دينيس سواريز، فيما يغيب عنه بعض النجوم الآخرين بسبب التزامهم مع المنتخبات الوطنية مثل المدافع اليوناني سوكراتيس والغابوني أوبامييانغ والنيجيري اليكس ايوبي، والسويسري غرانيت والأرميني مخيتاريان والمصري محمد النني.

سعة

تبلغ طاقة استيعاب استاد آل مكتوم 15 ألف متفرج، وتتراوح أسعار التذاكر بين 100 و150 درهماً للفئتين الثانية والثالثة، فيما تم تخصيص المنصة لأصحاب الدعوات وكبار الشخصيات.