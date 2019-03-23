شرطة عجمان والبلدية إلى نهائي «المؤسسات»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تأهل فريقا القيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط إلى نهائي بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي وتنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بمشاركة 12 فريقاً في ملاعب مركز كواترو، حيث نجح فريق القيادة العامة في تخطي مصرف عجمان بصعوبة 2-1 فيما تخطى دائرة البلدية والتخطيط فريق الإدارة العامة للدفاع المدني 3-0، وتقام المباراة النهائية غداً في السادسة مساء على ستاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي مستضيف الحدث.

وأطلقت اللجنة المنظمة جائزة جديده في البطولة تحت مسمى نجم الجمهور حيث سيتم تتويج أفضل لاعب من اختيار الجمهور من خلال تصويت الجماهير عبر صفحة البطولة في انستغرام وتم ترشيح 4 لاعبين هم الشيخ علي بن سلطان النعيمي من مصرف عجمان، وحمد الدوسري من الدفاع المدني، ومبارك سالم من شرطة عجمان، ونوفل الطائي من دائرة البلدية والتخطيط، وسيتم تكريم الفائز خلال الحفل الختامي، بالإضافة إلى باقي الجوائز الفردية، وهي عبارة عن 10 جوائز مختلفة لكل مركز من المراكز في الملعب.