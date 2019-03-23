6 فرق في النسخة 19 من كأس زايد الدولية للناشئين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً بطولة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 16 سنة في نسختها التاسعة عشرة، التي ينظمها نادي الوحدة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 24 مارس الجاري وحتى 1 أبريل المقبل بأكاديمية كرة القدم بالشهامة، وتقام تحت شعار «عام التسامح».

وأعلن نادي الوحدة تفاصيل الدورة في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول من أمس بحضور عادل خميس السويدي مدير البطولة، وعبد الرحمن الجمال رئيس اللجنة الفنية، وإيفو ميليتش مدرب فريق الوحدة تحت 16 سنة، وسيف التميمي رئيس اللجنة الإعلامية.

ويشارك في البطولة 6 أندية هي الوحدة والجزيرة والعين من الإمارات ورينجرز الاسكتلندي وبارتيزان الصربي وجيلينا السلوفاكي.

وأعرب عادل السويدي مدير البطولة عن أمنياته بتنظيم بطولة تليق باسم وكيان نادي الوحدة وتحقيق أقصى استفادة من الأمور الفنية من خلال الاحتكاك بالفرق الأوربية واكتساب الخبرات من المدارس الأوروبية المختلفة المشاركة في البطولة.

من جهته أكد عبد الرحمن جمال رئيس اللجنة الفنية على أهمية البطولة منذ بداية انطلاقها سنة 1990 وقال: «ساهمت هذه البطولة في اكتشاف نجوم برزت موهبتهم وقدراتهم في النسخ السابقة للبطولة».