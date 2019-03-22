شباب الأهلي يتوّج بطلاً لكأس الخليج العربي للمرة الرابعة بفوز على الوحدة 3-1

المصدر: العين- البيان الرياضي

توج شباب الأهلي، بطلاً لكأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الوحدة مساء اليوم، 3-1 في المباراة النهائية على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين.

وسجل لشباب الأهلي لوفانور في الدقيقة 40، وايوفي هدفين في الدقيقتين 96 و106، وللوحدة تيجالي في الدقيقة 45.

بدأ شباب الأهلي، بشكل أقوى في الشوط الأول، مع التزام دفاعي تام من الوحدة، والذي لعب تقريباً بدون مهاجمين، لتمر دقائق "جس النبض"، بدون أي خطورة على المرميين.

وتصدى القائم الأيسر لمرمى الوحدة، لتسديدة محمد جمعة في الدقيقة 33، لتضيع فرصة هدف مؤكد من شباب الأهلي، في واحدة من أخطر فرص الشوط الأول.

وأنقذ ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، هدفا مؤكدا من الوحدة في الدقيقة 36، بعد عرضية من تيجالي، وتسديدة قوية من إسماعيل مطر.

وخطف شباب الأهلي هدفاً في الدقيقة 40، عن طريق لوفانور، بعد عرضية عبد العزيز سالم، وفاجأ تيجالي الجميع، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45، لتسكن شباك شباب الأهلي، وأطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، بتعادل الفريقين 1-1.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها للوحدة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، وأخطأ ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، في التعامل مع كرة سهلة، وكاد سلطان الغافري أن يسجل منها هدفا، قبل أن يتدارك ماجد خطأه ويمسك الكرة، ولم يشهد الوقت الأصلي أهدافاً جديدة، وانتهى بالتعادل 1-1.

وخطف أيوفي هدفاً ثانياً لشباب الأهلي في الدقيقة 96، بعد عرضية أخطأ سالم سلطان بلعبها برأسه، لتتهيأ للمهاجم الأكوادوري، والذي يضعها في الشباك.

ثم أضاف ايوفي نفسه، الهدف الثالث في الدقيقة 106، ليتوج شباب الأهلي باللقب الرابع في المسابقة، بعدما سبق وتوج به 3 مرات مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2016-2017، وهو الأكثر فوزاً بهذه البطولة التي ظهرت مع تطبيق نظام الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008-2009، بينما فشل الوحدة في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، وزيادة رصيده من البطولة التي سبق وتوج بها مرتين موسمي 2015-2016 و2017-2018.