شباب الأهلي والوحدة.. حلم اللقب

المصدر: أبوظبي- محمد صادق - دبي - إيهاب زهدي - العين - طلحة عبدالله

يحتضن استاد هزاع بن زايد بالعين، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، مباراة الوحدة مع شباب الأهلي، في نهائي كأس الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم، ويبحث من خلالها شباب الأهلي عن لقبه الرابع في المسابقة، ليعزز صدارته لترتيب الفرق الأكثر فوزاً بالبطولة، ويقابله الوحدة برغبة الفوز بالكأس للمرة الثالثة، والثانية على التوالي، ليتساوى مع «فرسان دبي» في عدد مرات الفوز بالبطولة.

من الصعب توقع نتيجة لقاء الليلة، في ظل التاريخ الكبير الذي يجمع بين الفريقين، والرغبة المشتركة القوية بالفوز بأول ألقاب الموسم المحلي، ولكن يتوقع أن يكون الضغط النفسي أكبر على لاعبي الوحدة، باعتبارها الفرصة الأخيرة للتتويج بلقب في الموسم الحالي، بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على درع دوري الخليج العربي.

وكذلك خروجه من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تأهل شباب الأهلي إلى مباراته النهائية السبت الماضي.

فارق الراحة

ويتشابه الفريقان في المعنويات العالية التي يعيشها اللاعبون، وصعوبة وضع التشكيلة المناسبة للقاء، بسبب بعض الغيابات المؤثرة للإصابة أو للإيقاف أو للارتباطات الدولية، ولكنهما يختلفان في فترة الراحة والاستعداد لمواجهة الليلة، فالوحدة حقق فوزاً كبيراً يوم 11 مارس الحالي، 4-1 على الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، وبدأ «العنابي» بعدها في التحضير للمباراة النهائية للكأس بروح قتالية ومعنوية عالية،.

وإن كان الفريق يعاني من تراجع مستوى بعض لاعبيه، بسبب تأثرهم بإصابات تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، مع ضغط المنافسة، وإجهاد المشاركة الخارجية، ويعيش شباب الأهلي، المعنويات العالية نفسها، بعد فوزه يوم 16 مارس الجاري، 5-1 على الوصل، وتأهله إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو ما زاد من حوافز اللاعبين قبل مواجهة الليلة.

ولكنهم لم يحصلوا على فترة كافية للراحة والتحضير للمباراة، واكتفى الجهاز الفني بمنحهم راحة لمدة 24 ساعة فقط، وتواصلت التدريبات بشكل يومي على فترتين، وحاول الجهاز الطبي خلال تلك الأيام القصيرة، تحضير اللاعبين الذين يعانون من بعض الإصابات الخفيفة، أو العائدين مؤخراً من إصابات مؤثرة، لتكون القائمة عامرة بالاختيارات المناسبة أمام المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، لاختيار قائمة محاربيه في قمة النهائي.

المشوار إلى النهائي

وقطع الفريقان مشواراً متشابكاً نحو المباراة النهائية، بعدما جمعت بينهما المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، وتمكن الوحدة من حسم الصدارة بـ 16 نقطة من 5 انتصارات على شباب الأهلي وعجمان بنتيجة واحدة 1-0، وعلى دبا الفجيرة واتحاد كلباء بنتيجة واحدة 2-0، وعلى الوصل 3-0، وتعادل وحيد مع بني ياس سلبياً، وقوة هجومية نجحت في تسجيل 9 أهداف، ودفاع لا تقهر، إذ لم تتلقَ شباك «العنابي» أي أهداف طوال مبارياته في المجموعة، وفي دور الثمانية، فاز الوحدة على فريق الإمارات 5-0.

وفي نصف النهائي، على بني ياس 4-1، وفي المقابل، بعد أن خسر شباب الأهلي 0-1 من الوحدة في الجولة الافتتاحية، فاز على الوصل 2-0، وعلى عجمان 2-1، ثم خسر من دبا الفجيرة 0-1، لكنه عاد وفاز على بني ياس 2-1، وتعادل سلبياً مع اتحاد كلباء، ليحتل المركز الثاني بـ 10 نقاط، وسجل فقط 6 أهداف، وتلقت شباكه 4 أهداف، وفي دور الثمانية، فاز شباب الأهلي على الجزيرة 4-2، وفي نصف النهائي، على النصر 3-1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتيـن الأصلي والإضافـي بالتعـادل 1-1.

فعاليات جماهيرية

ستكون جماهير النهائي اليوم، على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية والمميزة قبل وحتى نهاية المباراة، وخصصت لجنة دوري المحترفين، فعاليات في منطقة المشجعين خارج الاستاد، وتحديداً من البوابة رقم 4 إلى البوابة رقم 6، تتضمن تحدي المهارات، التسديد في المرمى، ركن للتصوير، معرض كأس الخليج العربي.

بالإضافة إلى مسابقات وجوائز فورية للزوار، وستستمتع الجماهير الحاضرة بعرض ضوئي، وألعاب نارية وهدايا فورية، وذلك قبل انطلاق المباراة، وستجرى سحوبات على تذاكر المباراة بين الشوطين، للفوز بهواتف ذكية، وقسائم تذاكر طيران، وجائزة نقدية كبرى بقيمة 10 آلاف درهم، كما يقدم شريك اللجنة الرسمي، مصرف أبوظبي الإسلامي، فعاليات في ركن المشجعين، وسحوبات على جوائز إلكترونية.

تيغالي: الفوز باللقب سيكون أمراً رائعاً

اعتبر مهاجم نادي الوحدة، سيباستيان تيغالي، أن الوصول لنهائي كأس الخليج العربي إنجاز كبير، لكنه سيكون أروع إذا حقق الفريق اللقب، وأكد اللاعب الأرجنتيني، أن لاعبي الوحدة في قمة الجاهزية للقاء شباب الأهلي الليلة، خصوصاً أنهم يمرون بفترة جيدة منذ تولى المدرب الهولندي تين كات تدريب الفريق.

وقال تيغالي أيضاً، إن نهائي اليوم، على استاد هزاع بن زايد، يختلف عن جميع النهائيات التي لعبها الفريق في المواسم الثلاثة الماضية وفاز فيها، حيث إنه يواجه شباب الأهلي في النهائي لأول مرة في السنوات الأخيرة، وتبقى الأمنية كبيرة بتحقيق اللقب.

وأضاف تيغالي: بالتأكيد جمهور النادي ومحبو فريق الوحدة، ليسوا بحاجة لأن ندعوهم لمؤازرة الفريق في تلك المواجهة القوية والمصيرية، لأن وجودهم بكثافة في المدرجات سيلهب حماسة اللاعبين، ويحملهم مسؤولية تقديم أقصى ما لديهم لإسعادهم بالتتويج. أبوظبي ـ البيان

لوفانور: دافع للمضي في حصد الألقاب

رأى البرازيلي لوفانور هنريكي مهاجم شباب الأهلي، أن وصول الفريق إلى نهائي كأس الخليج العربي، يمثل فرصة جيدة للاعبين لكتابة أسمائهم في صفحات تاريخ النادي بالحصول على اللقب، وإضافته إلى سجل شباب الأهلي، الزاخر بالإنجازات والألقاب، مبيناً أن الفوز بهذه البطولة، سيعزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويمنحهم دافعاً إضافياً للمضي قدماً لحصد مزيد من الألقاب.

وأكد لوفانور على جاهزيته الكاملة للظهور بالمستوى المطلوب في المباراة النهائية، مشيراً إلى أن التحضيرات سارت بصورة جيدة، وإلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار العمل من جانب الجهاز الفني لإكمال التحضيرات، والوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.

وأوضح لوفانور أنهم خاضوا مباريات صعبة خلال مرحلتي ربع ونصف النهائي في هذه البطولة، وتمكنوا من التفوق على منافسين قويين، هما الجزيرة والنصر. دبي ـ البيان

أروا بارينا: رغبة اللاعبين قوية في حصد اللقب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروا بارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن حظوظ الفريقين في الفوز وحصد اللقب متساوية بنسبة 50% لكل فريق، موضحاً أن المباراة تعتبر نهائياً رائعاً بين فريقين كبيرين، وقال: نتمنى أن نشاهد مباراة متميزة وكرة قدم حقيقية بين الفريقين الكبيرين.

وبالطبع سنواجه الليلة فريقاً كبيراً يملك الخبرة ويضم في صفوفه لاعبين متميزين وقادرين على إحداث الفارق في أي وقت، وبالمقابل فنحن لدينا لاعبين أقوياء باستطاعتهم تحقيق النتيجة المأمولة، فقط ينبغي أن نلعب بحذر وروح قتالية طوال زمن المباراة ومثل هذه المباريات في الغالب تعتمد على التفاصيل الصغيرة التي ربما تصنع الفارق في أي وقت وعلينا أن نضاعف من جهودنا في هذه المواجهة والمواجهات المقبلة لتحقيق النتائج المنشودة.

وأضاف المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس باستاد هزاع بن زايد، للكشف عن استعدادات فريقه لمواجهة الليلة: بلغنا الجاهزية المطلوبة واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز والحصول على اللقب، ولكن دائماً أقول إن كرة القدم في الغالب تعتمد على حالة اللاعبين خلال المباراة ومدى جاهزيتهم فنياً وبدنياً وذهنياً.

ولذلك علينا أن نكون في كامل جاهزيتنا من جميع النواحي لأن الوحدة فريق قوي ولديه خبرة اللعب في النهائيات وهو يملك في صفوفه لاعبين متحمسين ولديه ثلاثة من العناصر الشابة في سن 21 عاماً ونحن في شباب الأهلي نملك أيضاً لاعبين في نفس العمر، لكن الفرق أن لاعبي الوحدة الشباب ظلوا يشاركون كثيراً في المباريات عكس لاعبينا، ولكن على العموم فقد تحدثت للاعبين وقلت لهم إنه إذا أردنا أن نقدم مستوى متميزاً ونحقق النتيجة المطلوبة فعلينا بالتركيز والحرص على التفاصيل الصغيرة وأن نقاتل بقوة منذ البداية وحتى النهاية.

تين كات: موقفنا صعب في غياب 9 لاعبين

أكد الهولندي تين كات، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، صعوبة مباراة اليوم أمام شباب الأهلي، بما يتطلب مضاعفة الجهود والقتال والتركيز في المباراة منذ البداية وحتى النهاية، وقال: أن تلعب مباراة في النهائي، فهذا أمر جيد بالنسبة للفريق واللاعبين وسنفعل كل ما بوسعنا لتحقيق الفوز على خصم قوي.

وفي ظل ظروف معقدة يعانيها فريقنا الذي يغيب عنه ثلاثة لاعبين بداعي الإصابة وهم محمد عبد الباسط، ومحمد برغش، وخليل إبراهيم، فضلاً عن غياب 6 لاعبين بسبب انضمامهم للمنتخب الأولمبي، وعلينا أن نتعامل مع الواقع كما ينبغي ونضع التشكيلة الأمثل لمباراة الليلة.

وأضاف: بسبب هذه الظروف اضطررت أن استدعي لاعبين اثنين من فريق 21 عاماً سيلعبون لأول مرة مع الفريق في مثل هذه النهائيات وبالطبع فالأمر لن يكون سهلاً بالنسبة لهم، وبالمقابل أنا سعيد بسبب اختيار 6 من الفريق للمنتخب الأولمبي فهذا أمر جيد ومحفز للاعبين وسيجعلهم في وضع أفضل من حيث الخبرة والاحتكاك بما يؤمن مستقبل الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومضى المدرب الهولندي، بحديثه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس باستاد هزاع بن زايد، للكشف عن استعدادات فريقه لمباراة الليلة أمام شباب الأهلي:

ليس من السهل أن تفقد 9 لاعبين وتحافظ على نفس المستوى خصوصاً في مثل هذه المباريات الكبيرة، ولكن سنحاول أن نكمل ما بدأه الفريق في هذه البطولة فنحن نملك لاعبين متميزين بقيادة المدافع حمدان الكمالي، والحارس راشد، وزملائهما بالفريق، وعلى جميع اللاعبين أن يدافعوا ويهاجموا ويعملوا معاً من أجل تحقيق التطلعات، وأتمنى أن نحافظ على المستوى المتميز الذي ظل يقدمه الفريق في هذه البطولة.