منتخبنا يتفوق على السعودية ودياً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم على شقيقه السعودي 2 - 1 في اللقاء الودي بينهما أمس على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة، وشهد المباراة الهولندي مارفيك، مدرب «الأبيض» الجديد.

وتقدم «الأخضر» بهدف عن طريق عبد الفتاح آدم، في الدقيقة 20، وأدرك بندر الأحبابي التعادل لـ«الأبيض» في الدقيقة 53، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 63، ويلعب منتخبنا مع نظيره السوري 26 الجاري باستاد محمد بن زايد.

قاد «الأبيض» المدرب الوطني سليم عبد الرحمن الذي كتب شهادة ميلاد جديدة له كمدرب متميز، واختار توليفة من اللاعبين القدامى والشباب، وبدأ بالحارس خالد عيسى ومن أمامه الحسن صالح وشاهين عبد الرحمن وعبد الله جمعة وبندر الأحبابي، وفي خط الوسط سيف راشد وأحمد برمان وحبيب الفردان وسهيل النوبي، وفي الهجوم علي مبخوت وخلفان مبارك.

ولم يظهر منتخبنا في الشوط الأول بالصورة المطلوبة، فيما ظهر المنتخب السعودي بمستوى طيب، ونجح في تسجيل هدفه بعد 20 دقيقة .

تحسن أداء «الأبيض» في الشوط الثاني بعد تبديلات موفقة من المدرب سليم عبد الرحمن، ودانت السيطرة الميدانية لمنتخبنا، ونجح بندر الأحبابي في إدراك التعادل بالدقيقة 53 ،واضاف مبخوت الهدف الثاني بالدقيقة 63.