أرسنال يختار الاقامة في جميرا

المصدر: دبي-البيان الرياضي

اختار ارسنال الانجليزي الاقامة في أحد الفنادق بمنطقة جميرا على أن يجري تدريباته المغلقة بند الشبا بداية من غد.

ووصل الفريق الانجليزي على متن طيران الامارات إلى دبي مساء اليوم معززا بأغلب نجومه يتقدمهم الالماني مسعود اوزيل ومدربه الاسباني اوناي ايمري.

واستقبل احمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس ادارة النصر وابراهيم الفردان رئيس مجلس ادارة شركة النصر للاستثمار بعثة الفريق الانجليزي بقاعة المجلس بمطار دبي.