اتحاد الكرة يقدم الهولندي مارفيك للإعلام اليوم

المصدر: Ⅶ دبي-العوضي النمر

يقدم اتحاد الكرة، المدرب الهولندي فان مارفيك مدرب الأبيض الجديد، لوسائل الإعلام المختلفة عصر اليوم، في مؤتمر صحافي موسع، يقام في نادي الوحدة، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات، حيث يتطرق الجنيبي إلى بعض تفاصيل العقد، ومهمة المدرب خلال الفترة المقبلة، فيما يتحدث مارفيك عن طموحاته مع الأبيض في بداية مهمته لقيادة الفريق خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن يصل المدرب مارفيك إلى مطار أبوظبي الدولي فجر اليوم، بعد التوصل لاتفاق معه لتدريب الأبيض حتى مونديال 2020، في حال التأهل، ولنهاية التصفيات في حال جاءت الرياح عكس ما يشتهي الجميع، وسوف تعقد جلسة مباحثات بين اتحاد الكرة والمدرب مارفيك، من أجل وضع الرتوش الأخيرة على التعاقد الرسمي، الذي سيتم اليوم قبل عقد المؤتمر الصحافي الرسمي.

مفاجآت واتفاق

وشهدت الساعات الماضية مفاجآت كادت تعصف بالاتفاق مع المدرب الجديد، بعد تلقيه عرضين من اتحادين بغرب آسيا لتولي مهمة تدريب فريقهما الأول، ولكنه فضل الالتزام بكلمة الشرف التي قطعها مع مسؤولي اتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب الأبيض، مفضلاً الوجود في الإمارات عن الدول الأخرى، لما تحظى به الإمارات من مكانة عالمية متميزة، وكان «البيان الرياضي» قد كشف في عدد أمس، عن إتمام التعاقد مع مارفيك، ليكون المدرب رقم 31 في تاريخ الأبيض، وبخبر وصوله إلى الإمارات، ومشاهدة لقائي السعودية وسوريا.

الأجهزة المعاونة

وتشير المتابعات إلى أن اتحاد الكرة تعاقد بالفعل مع 4 من الأجهزة المعاونة للمدرب الجديد، وهو مساعد مدرب ومدرب حراس ومدرب أحمال بدنية وطبيب، فيما سيكون المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، ضمن الجهاز الفني، كمساعد لمارفيك، الذي يحظى بمكانة فنية كبيرة، ويعتبر واحداً من أفضل المدربين الهولنديين، ويملك خبرة كبيرة في التعامل مع المنتخبات العربية، وبناء المنتخبات، كما يملك خبرة واسعة في التعامل مع تصفيات كأس العالم، وقاد السعودية لنهائي روسيا، وقاد أستراليا في هذا النهائي، بعد تركه الأخضر، كما حصل مع منتخب هولندا على مركز الوصيف في بطولة كأس العالم 2010.

ودية السعودية اليوم

وستقام في الخامسة وخمس وأربعين دقيقة من مساء اليوم، مباراة ودية تجمع الأبيض مع الأخضر السعودي، على ملعب آل نهيان في نادي الوحدة، في إطار تجهيز واستعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم، والتي ستقام بداية من سبتمبر المقبل، وسوف تتضح المجموعات عقب إقامة قرعة التصفيات في أبريل المقبل، ويقود الأبيض المدرب الوطني سليم عبد الرحمن، الذي تتاح له فرصة قيادة الفريق للمرة الأولى، وتشهد قائمة الأبيض عدداً من الوجوه الشابة في بداية مرحلة التجديد بصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث سيشرك اليوم مجموعة من اللاعبين، ويستكمل مشاركة باقي اللاعبين في مباراة سوريا، ويمر الأخضر بنفس ظروف الأبيض، من حيث تولي مدرب وطني مسؤولية التدريب إلى حين التعاقد مع مدرب، وقائمته تضم أيضاً عدداً من الوجوه الشابة، والتي تأمل جماهير الفريقين أن تبدأ نجوميتهم من هذا اللقاء.