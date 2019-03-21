خليل والحمادي يدعمون شباب الأهلي في موقعة الذهب

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

ينهي الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي، في السابعة والربع من مساء اليوم، تحضيراته للقاء الوحدة غداً، في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم، بتدريب أخير على ملعب استاد هزاع بن زايد، والذي يحتضن المباراة النهائية، وسيكون التدريب مغلقاً، باستثناء أول ربع ساعة، المخصصة لوسائل الإعلام، وفي مران الأمس، اطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعبين، خاصة الذين يعانون من الإصابات، ومنهم المدافع سالمين خميس، والذي لم يتحدد بعد مدى إمكانية مشاركته، فيما تأكد جاهزية أحمد خليل وإسماعيل الحمادي ووليد حسين، ويفتقد الفريق فقط لجهود عبد الله النقبي، للإيقاف، وللانضمام لصفوف المنتخب الأول.

دعم الجماهير

وطالب عبد المجيد حسين عضو شركة شباب الأهلي لكرة القدم، المشرف على الفريق، جماهير الفريق بالدعم والمساندة، كما عودوا اللاعبين، وقال: أمامنا مباراة صعبة وقوية أمام الوحدة، وهو فريق كبير ومتمرس بالبطولات، ولذا، نحن نحتاج لمؤازرة جماهير النادي، الذين ساندوا الفريق دائماً طوال الموسم، وخاصة في المباراة الماضية أمام الوصل في نصف النهائي، وكان لوجود الجماهير أبلغ الأثر في تحقيق فوز كبير بالخمسة، أكد استحقاقنا في الوصول إلى النهائي، وكذلك لعب الجمهور دوراً كبيراً في بلوغنا نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام فريق الظفرة، وأؤكد أن لدينا حظوظاً كبيرة في الفوز، مع احترامنا الكامل لطرفي المباراتين.

إشادة بالمدرب

وأشاد عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بالجهود التي يقدمها المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مع الفريق، رغم عدم توليه مسؤولية «فرسان دبي» منذ بداية الموسم، وقال: أروابارينا من المدربين المميزين، وقدم مستويات كبيرة مع الوصل في الموسمين الماضيين، والتعاقد معه جاء بعد دراسة وإجماع، وفترة التوقف الشهر بسبب كأس آسيا، أفادته بشكل كبير، وعمل المدرب خلالها بشكل مميز، ومع استمرار الوقت، ستكون بصمته واضحة على الفريق، لأنه الآن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق، وأمامنا مسؤولية وعمل كبير، وإن شاء الله نهدي الجماهير لقباً مهماً على الأقل في الموسم الحالي، وأما عن بدء شباب الأهلي في الحصاد بعد قرار الدمج، قال عبد المجيد: عندما نحقق البطولات، تبدأ عملية الحصاد، وهذا تجلى من خلال الوصول إلى نهائي بطولتين.