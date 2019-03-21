«الأولمبي» يلتقي لبنان غداً في افتتاح تصفيات كأس آسيا

المصدر: الرياض - البيان الرياضي

يختتم المنتخب الوطني الأولمبي، اليوم، تحضيراته للقاء شقيقه اللبناني في افتتاح تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والمقرر لها في الساعة السادسة و25 دقيقة من مساء غد، في العاصمة السعودية الرياض، وكان المنتخب الأولمبي قد وصل إلى الرياض، مساء أول من أمس، وخاض تدريبيه الأول بمعنويات عالية انتابت جميع اللاعبين، وأكدت قدرتهم على ترك بصمة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وتكرار إنجاز التأهل لأولمبياد لندن 2012، وسادت حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب، بسبب حالة التركيز الشديدة التي ظهرت على اللاعبين، خلال المران، وبعد نجاح المرحلة الأخيرة من الإعداد في دبي، وبدا استقرار الطاقم الفني بقيادة ماسيج سكورزا، على التشكيلة وخطة اللعب وأسلوب الأداء المتوقع، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة ضد لبنان، علماً بأن منتخبنا سيواجه في المباراة الثانية منتخب المالديف الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام السعودية يوم 26 الجاري، وحظت بعثة المنتخب الأولمبي في الرياض، باهتمام ومتابعة من جانب رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، ونائبه عبد الله ناصر الجنيبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة للأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام، والذين اطمأنوا على كافة تحضيرات الأبيض الأخيرة لتصفيات طوكيو الأولمبية.

ومن المقرر أن يُعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة، ويحضره عن المنتخب الأولمبي مدير المنتخب جمال بوهندي، كما سيعقد المدربان ماسيج سكورزا، ومدرب منتخب لبنان الصربي ميليتش كورسيتش المؤتمر الصحافي الخاص للمباراة عصر اليوم.