الوحدة يتحدى الغيابات في نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ محمد صادق

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، اليوم، تحضيراته الجدية، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي، التي تقام في الساعة الثامنة والنصف مساء غد على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويؤدي العنابي مرانه الأخير على ملعب المباراة مساء اليوم، إذ من المنتظر أن يستقر المدير الفني للفريق، الهولندي هينك تين كات، على الخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، على ضوء المعطيات الأخيرة، في ظل غياب عدد كبير من لاعبي الفريق عن المباراة، وكان الوحدة قد تأهل إلى النهائي بعد عبور بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ يأمل الفريق التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، ومحاولة إحراز بطولة محلية هذا الموسم.

ظروف صعبة

وتشكل اختيار قائمة الوحدة للمباراة، تحدياً أمام تين كات، حيث يسعى المدير الفني للتغلب على الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، المتمثلة في غياب 6 من العناصر الشابة للانضمام للمنتخب الأولمبي، وهم الحارس محمد الشامسي وأحمد راشد ومحمد راشد وخالد إبراهيم ومنصور الحربي وطحنون الزعابي، إذ كان الوحدة يعتمد على الثلاثي الشامسي وأحمد راشد ومنصور الحربي كأساسيين، خصوصاً أنهم تحت سن 21، ووجودهم بصفة أساسية مع الفريق في الموسم الحالي، يمنح العنابي ميزة الدفع بثلاثة لاعبين تحت السن، بناء على لوائح مسابقة كأس الخليج العربي هذا الموسم.

اختيارات تين كات

وسيحاول تين كات اختيار ثلاثة من أربعة لاعبين تم تصعيدهم للفريق، وهم إسماعيل الزعابي وماجد عبد الله ومحمد إسماعيل وعبد الله أنور، لإشراكهم في المباراة، وذلك بناء على الخطة التي سيلعب بها اللقاء، سواء بالدفع بثلاثة لاعبين ارتكاز في وسط الملعب، وهو ما سيفرض عليه الدفع بالمدافع الكوري شانغ ريم في خط الوسط، بجانب سلطان الغافري ومحمد عبد الباسط، الذي تعافى من الإصابة، وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباراة، أو بالاعتماد على لاعبين في الارتكاز، وإن كان المدافع ماجد عبد الله سالم مرشحاً لبدء اللقاء في الخط الخلفي.