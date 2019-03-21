درويش يتحدّى نفسه في نهائي الكأس

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

تتجه أنظار متابعي نهائي كأس الخليج العربي بين شباب الأهلي والوحدة غداً، نحو الحكم الواعد أحمد عيسى درويش (26 عاماً)، حيث يدير أول نهائي خلال مسيرته التحكيمية، بعد أن أكسبته دورات التدريب المتعددة التي نظمها الاتحاد الآسيوي للحكام الواعدين في القارة الصفراء ثقة إضافية، حيث يتم إعدادهم ليكونوا أعمدة التحكيم خلال السنوات المقبلة.

والحكم الشاب نجل المونديالي السابق «عيسى درويش»، والذي ساهم في تكوينه وترغيبه في المهنة، التي انضم إليها ليس ليكون مجرد رقم في لائحة كوادر التحكيم، ولكن من أجل التفوق وتبوؤ مكانة كبيرة بين حكام آسيا، ولذلك يضع الصافرة من أهم أولوياته، سواء من خلال المران البدني اليومي، ومشاهدة المباريات العالمية ومناقشة والده «درس خصوص» في أبرز حالاتها التحكيمية بهدف التعلم والاستفادة واكتساب الخبرة.