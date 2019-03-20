«المحترفين» جاهزة لنهائي كأس الخليج العربي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة دوري المحترفين، أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لنهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي الوحدة وشباب الأهلي في الثامنة والنصف مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالعين.

ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وحضره ممثلو ناديي الوحدة وشباب الأهلي دبي، ممثل شرطة العين، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بلجنة دوري المحترفين، وفريق عمل استاد هزاع بن زايد.

تم خلال الاجتماع، استعراض الترتيبات اللوجيستية للفريقين، الأمور الفنية، التنظيمية، والإعلامية. حيث سيكون فريق الوحدة على يسار المنصة، وفريق شباب الأهلي على يمين المنصة.

استعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة النهائية، حيث سيرتدي فريق الوحدة الأزرق الغامق والعنابي، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأبيض كاملاً. وحسب لائحة المسابقة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيخوض الفريقان شوطين إضافيين، وفي حال استمرار التعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة في 21 مارس الجاري ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية لفريق الوحدة في السادسة مساء، يليه فريق شباب الأهلي في السابعة والربع مساء، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام.

أما المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، فسيقام في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد هزاع بن زايد في 21 مارس الجاري أيضاً، حيث يبدأ المؤتمر الخاص بنادي شباب الأهلي في الرابعة والنصف عصراً، يليه المؤتمر الصحفي للوحدة في الخامسة مساء.

تباع التذاكر يومي اليوم وغداً بمتجر نادي شباب الأهلي باستاد راشد من الخامسة وحتى الثامنة مساء، ومتجر نادي الوحدة في الوحدة مول من الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء. كما يمكن للجماهير شراء التذاكر يوم المباراة في الأكشاك المخصصة داخل استاد هزاع بن زايد بداية من الخامسة والنصف مساء.